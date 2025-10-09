Összegyűjtöttük a vármegye legjobb programjait, válogasson kedvére!

október 9., csütörtök

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Kuklis István

Programok

Csongrád

Színház

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • 19 óra: Készpénz kártya – Új Aradi Varga Show.

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • 10 óra: Babadalok – zenés, dalos fogalkozás 2 év alatti babáknak.

A Tari László Múzeumban

  • 17 óra: Dr. Cseh Fruzsina Csongrádi csomók című könyvének bemutatója.

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • október 12-én 10 óra: Mancs.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 17 óra: Itthon – Nagy Károly festőművész kiállításának megnyitója.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 20 óra: Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 12-én 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Kiállítás

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól

  • október 11-én 14 óra: Őszi gyógynövényes és gombásznap. Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén

Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt

  • október 11-én 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.
  • jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.10., 12 óráig. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

