Programok Csongrád-Csanádban
Összegyűjtöttük a vármegye legjobb programjait, válogasson kedvére!
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Színház
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- 19 óra: Készpénz kártya – Új Aradi Varga Show.
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 10 óra: Babadalok – zenés, dalos fogalkozás 2 év alatti babáknak.
A Tari László Múzeumban
- 17 óra: Dr. Cseh Fruzsina Csongrádi csomók című könyvének bemutatója.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- október 12-én 10 óra: Mancs.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Itthon – Nagy Károly festőművész kiállításának megnyitója.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 20 óra: Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje.
A Szegedi Zsinagógában
- október 12-én 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól
- október 11-én 14 óra: Őszi gyógynövényes és gombásznap. Jelentkezni a helyszínen vagy online jegy vásárlása esetén
Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt
- október 11-én 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.
- jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.10., 12 óráig.
