Programok Csongrád-Csanádban

Tegnap, 6:45

Ezeket a programokat kár lenne kihagyni!

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Örül a programoknak egy nő a tabletjét fogva.
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Szeged

Színház

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Belvárosi moziban

  • október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.

Közélet

Az Agórában

  • 18 óra: A Dél-Alföld természeti értékei képekben – előadás.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: Zűrös Banda koncert/Balkán Táncegyüttes bolgár táncház.

Az Agórában

  • 19 óra: A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncertje.

A Zsinagógában

  • október 5-én 11 óra: Kelemen Krisztián orgonakoncertje.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárbanˇ

  • október 3-áig: Az első világháborúban elhunyt dorozsmai katonákról megemlékező kiállítás.
  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Közélet

A Tokácsli Galériában

  • 17 óra: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör c. kiállítás megnyitója. A kiállítás október 18-áig megtekinthető.

Túra, séta

Bácsalmáson, a Sós-tón

  • október 4-én 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig. 

Császártöltés-Kiscsalán, az egykori Csala csárda parkolótól

  • október 5-én 8.30 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig. 

Tiszaalpáron, a Várdombonˇ

  • október 4-én 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig. 

