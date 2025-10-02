Programok Csongrád-Csanádban
2 órája
Ezeket a programokat kár lenne kihagyni!
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Szeged
Színház
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Belvárosi moziban
- október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.
Közélet
Az Agórában
- 18 óra: A Dél-Alföld természeti értékei képekben – előadás.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Zűrös Banda koncert/Balkán Táncegyüttes bolgár táncház.
Az Agórában
- 19 óra: A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncertje.
A Zsinagógában
- október 5-én 11 óra: Kelemen Krisztián orgonakoncertje.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárbanˇ
- október 3-áig: Az első világháborúban elhunyt dorozsmai katonákról megemlékező kiállítás.
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Közélet
A Tokácsli Galériában
- 17 óra: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör c. kiállítás megnyitója. A kiállítás október 18-áig megtekinthető.
Túra, séta
Bácsalmáson, a Sós-tón
- október 4-én 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig.
Császártöltés-Kiscsalán, az egykori Csala csárda parkolótól
- október 5-én 8.30 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig.
Tiszaalpáron, a Várdombonˇ
- október 4-én 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre