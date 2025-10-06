Programok Csongrád-Csanádban
12 órája
Könyvvásár, fotókiállítás és Skandináv filmfesztivál színesíti a a vármegye programkínálatát
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 9 óra: Dobókockás könyvvásár.
A Kossuth téren
- 18 óra: Aradi Vértanúkról megemlékezés.
Vásárhely
Közélet
A Kossuth téren
- 9 óra: Megemlékezés az Aradi Vértanúkról.
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Pinceszínházban
- 19.30 óra: Üllei-Kovács Gizella: Így vagy úgy.
Az Agórában
- 10 óra: Terülj, terülj… – mesejáték.
Mozi
A Belvárosi moziban
- október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Gyermeknevelés a 21. században – Az otthoni tanulási környezet szerepe a koragyermekkori nevelésben – előadás.
- 17 óra: Farkas Etelka Hétköznapi líra című verseskönyvének bemutatója.
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Hogyan tanul és felejt az emberi agy? – dr. Hangya Balázs előadása.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 10 és 14 óra: A didergő király – zenés mesejáték.
Közélet
A Hősök Erdejében (Kiss Zsigmond utca)
- 10 óra: Aradi Vértanúk emléknapja – megemlékezés és koszorúzás.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
