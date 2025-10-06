október 6., hétfő

Programok Csongrád-Csanádban

12 órája

Könyvvásár, fotókiállítás és Skandináv filmfesztivál színesíti a a vármegye programkínálatát

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Kuklis István

Programok

Csongrád 

Közélet 

A Csemegi Károly Könyvtárban 

  • 9 óra: Dobókockás könyvvásár. 

A Kossuth téren 

  • 18 óra: Aradi Vértanúkról megemlékezés. 

Vásárhely 

Közélet 

A Kossuth téren 

  • 9 óra: Megemlékezés az Aradi Vértanúkról.

Kiállítás 

Az Alföldi Galériában 

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat. 

Szeged

Színház

A Pinceszínházban 

  • 19.30 óra: Üllei-Kovács Gizella: Így vagy úgy. 

Az Agórában 

  • 10 óra: Terülj, terülj… – mesejáték.

Mozi 

A Belvárosi moziban 

  • október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál. 

Közélet 

A Somogyi-könyvtárban 

  • 17 óra: Gyermeknevelés a 21. században – Az otthoni tanulási környezet szerepe a koragyermekkori nevelésben – előadás. 
  • 17 óra: Farkas Etelka Hétköznapi líra című verseskönyvének bemutatója. 

Az IH Rendezvényközpontban 

  • 18 óra: Hogyan tanul és felejt az emberi agy? – dr. Hangya Balázs előadása. 

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban 

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása. 
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás. 
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk. 

A Rókusi Fiókkönyvtárban 

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből. 

Az Odesszai Fiókkönyvtárban 

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása. 

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes 

Színház 

A Tóth József Színház és Vigadóban 

  • 10 és 14 óra: A didergő király – zenés mesejáték. 

Közélet 

A Hősök Erdejében (Kiss Zsigmond utca) 

  • 10 óra: Aradi Vértanúk emléknapja – megemlékezés és koszorúzás. 

Kiállítás 

A Tokácsli Galériában 

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás. 

Zsombó 

Kiállítás 

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása. 

