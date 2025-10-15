Programok Csongrád-Csanádban
1 órája
Megmutatjuk a térség legjobb lehetőségeit, az unalom kizárva
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Színház
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- 10.15 és 14 óra: Játssz(ma) velünk egy királyságért! – VSG Táncszínház kosztümös meséje.
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 11.15 óra: Vig Balázs író interaktív könyvbemutatója.
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- 16.30 óra: A varrás fortélyai. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött! Telefonszám: 06-20/252-2257.
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 16.30 óra: Hagyományőrző klub.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Mórahalom
Színház
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- 19 óra: Madách Imre: Az ember tragédiája.
Szeged
Színház
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Hogyan értsük félre a nőket? – Csányi Sándor előadása.
A Nagyszínházban
- 19 óra: Amadeus.
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Közélet
Az IH Rendezvényközpontban
- 9 óra: JamTech – az űrkutatás és az informatika párosa + a megunhatatlan AI.
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Nagy Tünde: Gyógyító Történetek – Ahol a szív nyílik, és meggyógyul a lélek című könyv bemutatója.
- 17 óra: Az európai integráció alakulása a legújabb kihívások közepette – előadás.
A Délvidék Házban
- 18 óra: A por színeváltozása – megemlékezés Tolnai Ottóról.
Az Agórában
- 18.30 óra: Az emberiség utolsó 75 éve – előadás.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 14 óra: A didergő király.
Közélet
A Művelődési és Ifjúsági Házban
- 19 óra: Főszerepben – Alföldi Róbert könyvbemutató és pódiumbeszélgetés.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre