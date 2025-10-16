Programok Csongrád-Csanádban
4 órája
Töltsd tele a heted élményekkel, ezek közül választhatsz
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- október 20-án 17 óra: 31. Könyvklub.
Koncert, buli
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 17 óra: Meander koncert és díjátadó.
Vásárhely
Koncert, buli
A Visszhang utcai Olvasókörben
- 17 óra: Múltidéző dalok estje.
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: Amadeus.
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
A Belvárosi moziban
- 19 óra: Hülyék ellen nincs orvosság – Bruti önálló estje.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- október 19-én 10 óra: Salamon király kalandjai.
Közélet
Az Agórában
- 18 óra: Kis filozófia a szerelemről – előadás.
- 18 óra: A 2025. év madara: a böjti réce – előadás.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Szirtes Edina Mókus Fusion Band.
A Napfényfürdő Aˇquapolisban
- október 18-án 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Közélet
A Vigadó szalonban
- 17 óra: Szentesi Szalon.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Közélet
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- 17 óra: Szétszórva – miért növekszik a figyelemzavaros gyermekek száma? – előadás.
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
