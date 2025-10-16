október 16., csütörtök

Programok Csongrád-Csanádban

4 órája

Töltsd tele a heted élményekkel, ezek közül választhatsz

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Egy nő és egy férfi nézi a telefonon a programokat
Kulturális programok sokasága várja a környéken élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • október 20-án 17 óra: 31. Könyvklub.

Koncert, buli

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • 17 óra: Meander koncert és díjátadó.

Vásárhely

Koncert, buli

A Visszhang utcai Olvasókörben

  • 17 óra: Múltidéző dalok estje.

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • 19 óra: Amadeus.

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

A Belvárosi moziban

  • 19 óra: Hülyék ellen nincs orvosság – Bruti önálló estje.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • október 19-én 10 óra: Salamon király kalandjai.

Közélet

Az Agórában

  • 18 óra: Kis filozófia a szerelemről – előadás.
  • 18 óra: A 2025. év madara: a böjti réce – előadás.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: Szirtes Edina Mókus Fusion Band.

A Napfényfürdő Aˇquapolisban

  • október 18-án 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

Az Agórában

  • október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Közélet

A Vigadó szalonban

  • 17 óra: Szentesi Szalon.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Közélet

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • 17 óra: Szétszórva – miért növekszik a figyelemzavaros gyermekek száma? – előadás.

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

