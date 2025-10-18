október 18., szombat

Ha ilyen programok mellett unatkozol a hétvégén, akkor meg is érdemled

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Nő örül, miközben a tabletjén olvassa a programokat.
Programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csanádpalota

Túra, séta

A Kelemen László Művelődési Házban és környékén

  • szeptember 20-áig: Csanádpalotai Napok.

Csongrád

Közélet

A III. sz. Idősek Klubja – Esély Szociális Alapellátási Központban

  • ma 8.30 óra: Bokrosi Egészségnap.

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • október 21-én 17 óra: Nagy László 100 – zenés irodalmi est.

Koncert, buli

A Tisza Presszó kertjében

  • ma 16 óra: Októberfeszt.

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Makó

Közélet

A Főtéren

  • ma 10 órától: Skillfest Pályaorientációs Fesztivál.

Mártély

Túra, séta

Az Ifjúsági Szálló és Oktatási Központnál

  • ma: Mártélyi Halfesztivál.

Szeged

Színház

Az IH Rendezvényközpontban

  • vasárnap 19 óra: Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje.

A Belvárosi moziban

  • vasárnap 10 óra: A bennünk élő gyermek – Csatai Gergő jótékonysági bűvészestje.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • vasárnap 10 óra: Salamon király kalandjai.

Koncert, buli

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

Az Agórában

  • október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Túra, séta

A Gólyás Házban

  • ma 9 óra: Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Izsákon, a Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontnál

  • ma 15 óra: Komondorok a Fürkészőben! – Játékos kutyás bemutató.

