Programok Csongrád-Csanádban
1 órája
Ha ilyen programok mellett unatkozol a hétvégén, akkor meg is érdemled
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csanádpalota
Túra, séta
A Kelemen László Művelődési Házban és környékén
- szeptember 20-áig: Csanádpalotai Napok.
Csongrád
Közélet
A III. sz. Idősek Klubja – Esély Szociális Alapellátási Központban
- ma 8.30 óra: Bokrosi Egészségnap.
A Csemegi Károly Könyvtárban
- október 21-én 17 óra: Nagy László 100 – zenés irodalmi est.
Koncert, buli
A Tisza Presszó kertjében
- ma 16 óra: Októberfeszt.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Makó
Közélet
A Főtéren
- ma 10 órától: Skillfest Pályaorientációs Fesztivál.
Mártély
Túra, séta
Az Ifjúsági Szálló és Oktatási Központnál
- ma: Mártélyi Halfesztivál.
Szeged
Színház
Az IH Rendezvényközpontban
- vasárnap 19 óra: Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje.
A Belvárosi moziban
- vasárnap 10 óra: A bennünk élő gyermek – Csatai Gergő jótékonysági bűvészestje.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- vasárnap 10 óra: Salamon király kalandjai.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolisban
- ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
A Szegedi Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Túra, séta
A Gólyás Házban
- ma 9 óra: Szentesi Gasztro- és Kézműves Piac.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Izsákon, a Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpontnál
- ma 15 óra: Komondorok a Fürkészőben! – Játékos kutyás bemutató.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre