Programok Csongrád-Csanádban
Rúgjuk be a hetet, válaszd ki a neked tetsző programot
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Csanádpalota
Túra, séta
A Kelemen László Művelődési Házban és környékén
- szeptember 20-áig: Csanádpalotai Napok.
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 17 óra: 31. Könyvklub.
- október 21-én 17 óra: Nagy László 100 – zenés irodalmi est.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Mórahalom
Közélet
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- október 22-én 16.45 óra: Tisztelet az 1956-os hősöknek – ünnepség.
Szeged
Színház
A Pinceszínházban
- 19 óra: Én, Lelbach János, Mezei Mária özvegye.
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Hogyan készítsünk időgépet tejfölös dobozból? – Dolák-Saly Róbert és Pethő Zsolt abszurd estje.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Kiégtem vagy menekülök? – előadás.
A Délvidék Házban
- október 22-én 18 óra: Természetjáró szakkör – bemutatkozik a szabadkai Spartak Hegymászó Sportklub.
A Szegedi Zsinagógában
- október 23-án 10 óra: A Zsinagóga bemutatása – tárlatvezetés.
Koncert, buli
A Szegedi Zsinagógában
- október 23-án 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Közélet
A Szentesi Művelődési és Ifjúsági Házban
- 17 óra: 75 nap az Óceánon – Rakonczay Gábor előadása.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
