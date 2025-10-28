Programok Csongrád-Csanádban
Ilyen programok mellett kész művészet unatkozni, mutatjuk a felhozatalt
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- október 29-én 16.30 óra: Meseklub – mesehallgatás és libalámpás készítése.
- október 30-án 10 óra: Baba-Mama klub.
- október 31-én 9 óra: Halloween-i programok – Csokit vagy csalunk! Tárgykereső, Halloween-i bújócska.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: Kék Tesla.
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: Egy életünk – Nagy Ervin és Borbély Alexandra életrajzi stand up estje.
A Bábszínházban
- 10 óra: Történetek a Kutyusról meg a Cicusról.
Mozi
A Belvárosi moziban
- október 31-én 19.45 óra: Halloween Special 2025 – horrorfilmek válogatás 2.000 Ft-os jegyárral.
Közélet
Az Agóra Dísztermében
- 18.30 óra: Van-e élet a földön kívül – Dr. Kiss László csillagász előadása.
Koncert, buli
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Az algyői Parlando Énekegyüttes jubileumi koncertje – Az első 25 év.
A Napfényfürdő Aquapolis-ban
- november 1-én 14 óra: Halloweeni csúszás az Aquapolis-ban. Élőzene DJ Wilde-al! Animátorok, akik a fürdő játszóházában várják kis vendégeinket kézműveskedéssel és csillámtetoválással.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárbanˇ
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
