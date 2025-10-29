Kultúrkavalkád Csongrád-Csanádban: kiállítás, mozi, színház

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Programok sokasága várja a vármegyében élőket. Archív Fotó: Kuklis István

Programok

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

16.30 óra: Meseklub – mesehallgatás és libalámpás készítése.

október 30-án 10 óra: Baba-Mama klub.

A Szentháromság téri parkban, a Dózsa György téri parkban és a temetőben október 30-án 15 óra: Halottak napi megemlékezés – koszorúzás és gyertyagyújtás.

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A bábszínházban

10 óra: Történetek a Kutyusról meg a Cicusról.

Mozi

A Belvárosi moziban

október 31-én 19.45 óra: Halloween Special 2025 – horrorfilmek válogatás 2.000 Ft-os jegyárral.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

17 óra: Wirth Imre Falkland című verseskötetének bemutatója.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.

november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.

november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.

november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

Az Agórában

október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.

állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál

November 1-én 14.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon.

Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/darvak-nyomaban-a-szegedi-feher-tavon-181939/1333921