Programok Csongrád-Csanádban

1 órája

Kultúrkavalkád Csongrád-Csanádban: kiállítás, mozi, színház

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Programok Csongrád-Csanádban
Programok sokasága várja a vármegyében élőket. Archív Fotó: Kuklis István

Programok

Csongrád 

Közélet 

A Csemegi Károly Könyvtárban 

  • 16.30 óra: Meseklub – mesehallgatás és libalámpás készítése. 
  • október 30-án 10 óra: Baba-Mama klub. 

A Szentháromság téri parkban, a Dózsa György téri parkban és a temetőben október 30-án 15 óra: Halottak napi megemlékezés – koszorúzás és gyertyagyújtás. 

Vásárhely 

Kiállítás 

Az Alföldi Galériában 

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat. 

Szeged

Színház 

A bábszínházban 

  • 10 óra: Történetek a Kutyusról meg a Cicusról. 

Mozi 

A Belvárosi moziban 

  • október 31-én 19.45 óra: Halloween Special 2025 – horrorfilmek válogatás 2.000 Ft-os jegyárral.

Közélet 

A Somogyi-könyvtárban 

  • 17 óra: Wirth Imre Falkland című verseskötetének bemutatója. 

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban 

  • október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása. 
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás. 
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk. 
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás. 
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás. 

Az Agórában 

  • október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás. 

A Bálint Sándor Művelődési Házban 

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás. 

A Rókusi Fiókkönyvtárban 

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből. 

Az Odesszai Fiókkönyvtárban 

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása. 

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Zsombó 

Kiállítás 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban 

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása. 

Túra, séta 

Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál 

  • November 1-én 14.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon. 

Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet: https://knp.jegy.hu/program/darvak-nyomaban-a-szegedi-feher-tavon-181939/1333921

