Színházi előadások és színes kiállítások várnak Szegeden és környékén
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- 10 óra: Baba-Mama klub.
- október 31-én 9 óra: Halloween-i programok – Csokit vagy csalunk! Tárgykereső, Halloween-i bújócska.
A Szentháromság téri parkban, a Dózsa György téri parkban és a temetőben
- 15 óra: Halottak napi megemlékezés – koszorúzás és gyertyagyújtás.
A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtárban
- október 31-én 16 óra: Halloweeni zsivaj Bokroson.
Édességgyűjtő tasak készítése, jelmezbemutató.
A Népek Háza Babamúzeumban
- október 31-én 14 óra: Dia de los Muertos.
A mexikói kultúra egyik legmeghatározóbb ünnepének bemutatása, finomságokkal, énekléssel, játékokkal.
Vásárhely
Színház
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- 19 óra: Cordelia O’Neill: Bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá.
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A Pinceszínházban
- 19.30 óra: Franz Kafka: Az átváltozás.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolis-ban
- november 1-én 14 óra: Halloweeni csúszás az Aquapolis-ban.
Élőzene DJ Wilde-al! Animátorok, akik a fürdő játszóházában várják kis vendégeinket kézműveskedéssel és csillámtetoválással.
Az IH Rendezvényközpontban
november 3-án 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.
Jegyek kaphatók a helyszínen és online. https://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/BECKGRECSO251103
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 19 óra: Nem élhetek muzsikaszó nélkül – vígjáték.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
