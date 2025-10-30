Színházi előadások és színes kiállítások várnak Szegeden és környékén

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

Programok

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

10 óra: Baba-Mama klub.

október 31-én 9 óra: Halloween-i programok – Csokit vagy csalunk! Tárgykereső, Halloween-i bújócska.

A Szentháromság téri parkban, a Dózsa György téri parkban és a temetőben

15 óra: Halottak napi megemlékezés – koszorúzás és gyertyagyújtás.

A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtárban

október 31-én 16 óra: Halloweeni zsivaj Bokroson.

Édességgyűjtő tasak készítése, jelmezbemutató.

A Népek Háza Babamúzeumban

október 31-én 14 óra: Dia de los Muertos.

A mexikói kultúra egyik legmeghatározóbb ünnepének bemutatása, finomságokkal, énekléssel, játékokkal.

Vásárhely

Színház

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

19 óra: Cordelia O’Neill: Bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá.

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A Pinceszínházban

19.30 óra: Franz Kafka: Az átváltozás.

Koncert, buli

A Napfényfürdő Aquapolis-ban

november 1-én 14 óra: Halloweeni csúszás az Aquapolis-ban.

Élőzene DJ Wilde-al! Animátorok, akik a fürdő játszóházában várják kis vendégeinket kézműveskedéssel és csillámtetoválással.

Az IH Rendezvényközpontban

november 3-án 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.

Jegyek kaphatók a helyszínen és online. https://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/BECKGRECSO251103

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.

november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.

november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.

november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

Az Agórában

október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.

állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Tóth József Színház és Vigadóban

19 óra: Nem élhetek muzsikaszó nélkül – vígjáték.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.