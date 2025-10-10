október 10., péntek

Programok Csongrád-Csanádban

2 órája

A legjobb vármegyei programok egy helyen!

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Vásárhely

Túra, séta

Az Almáskertben

  • 15 óra: Cimet Kézműves Piac.

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Makó

Koncert, buli

A Főtéren

  • október 18-án 10 órától: Skillfest Pályaorientációs Fesztivál.
  • A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum szervezésében. Belépés: ingyenes!
  • Szakmai programok, haj- és sminkbemutató, duális élménypont, meglepetés influenszer, Regán Lili.

Mártély

Koncert, buli

A Sport Pub melletti füves területen

  • október 11-éig: Októberfeszt.

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • 19 óra: Amadeus.

A Kisszínházban

  • 19 óra: Vaknyugat.

A Pinceszínházban

  • 19.30 óra: Pozsgai Zsolt: Szent-Györgyi.

A Bábszínházban

  • 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • október 12-én 10 óra: Mancs.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • 16.30 óra: Mesék és mítoszok az álmokról – mesei műhelynap a 20 éves népmese napjához kapcsolódóan.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: Fool Moon – Vocal Recall – koncert.

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • október 11-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

A Novo Square Étteremben

  • október 11-én 17 óra: Aranypohár sétáló borkóstoló.
  • Fedezd fel a 29. Szegedi Borfesztivál legjobb borait egy exkluzív sétáló kóstolón, a nívós Novotel Szeged falai között. Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen és partnereinknél!  Novotel Hotel Szeged: 6721 Szeged, Maros utca 1., Borsika Udvar: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 25. Információ: [email protected], 06-30/755-8172.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 12-én 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Szegedi Zsinagógában

  • október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Szentesi Művelődési és Ifjúsági Házban

  • 17.30 óra: Micimackó és barátai – mesejáték.

Koncert, buli

A Hangversenyközpontban

  • 19.30 óra: Emingó Zenekar.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Kiállítás

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától

Szatymazon, a Beretzk Péter kilátó parkolójától

  • október 11-én 16 óra: Egy nagy tó élete ősszel. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlása esetén lehet.

