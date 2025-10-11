Induljon a hétvége! Most is szuper programok várják

Programok Csongrád-Csanádban
Programok
Csongrád
Közélet
A Rendelőintézetben (Gyöngyvirág utca 5.)
- ma 9 óra: Egészségnap.
A Szent József Plébánián
- vasárnap 9 óra: Ferences Nap.
Vásárhely
Túra, séta
A Ginkgo Hotelben
- ma 8 óra: Őszi Gardróbvásár.
A Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában
- október 12-éig: Rövidpályás Hód Kupa úszóverseny.
Koncert, buli
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- ma 19 óra: Borsos Annamária zongoraművész-tanár 50+2 jubileumi koncertje.
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Makó
Közélet
A Főtéren
- október 18-án 10 órától: Skillfest Pályaorientációs Fesztivál.
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum szervezésében. Belépés: ingyenes!
- Szakmai programok, haj- és sminkbemutató, duális élménypont, meglepetés influenszer, Regán Lili.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- ma és vasárnap 19 óra: Amadeus.
A Kisszínházban
- ma 15 óra: Vaknyugat.
A Bábszínházban
- ma 9.30 és 11 óra: Plimplim.
- vasárnap 11 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- vasárnap 10 óra: Mancs.
A Belvárosi moziban
- vasárnap 16 óra: Exhibition on Screen: Napraforgók vonzásában – dokumentumfilm.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- ma 14 óra: Pálinkás Szilvia Bennem élő álmod című regényének bemutatója.
A Szegedi Zsinagógában
- vasárnap 10 óra: Löw Lipót Emléknap.
Koncert, buli
A Belvárosi moziban
- ma 9 óra: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög.
A Napfényfürdő Aquapolisban
- ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
A Novo Square Étteremben
- ma 17 óra: Aranypohár sétáló borkóstoló.
A Szegedi Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Közélet
A Koszta József Múzeumban
- ma 15 óra: Szentesi körséta – Szentes-Belváros régészeti lelőhelyei, déli oldal című előadás.
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától
- ma 9 óra: Homoki keserűfű túra.
Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt
- ma 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.
Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól
- ma 14 óra: Őszi gyógynövényes és gombásznap.
Szatymazon, a Beretzk Péter kilátó parkolójától
- ma 16 óra: Egy nagy tó élete ősszel.
