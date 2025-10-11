október 11., szombat

Programok Csongrád-Csanádban

1 órája

Induljon a hétvége! Most is szuper programok várják

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet

A Rendelőintézetben (Gyöngyvirág utca 5.)

  • ma 9 óra: Egészségnap.

A Szent József Plébánián

  • vasárnap 9 óra: Ferences Nap.

Vásárhely

Túra, séta

A Ginkgo Hotelben

  • ma 8 óra: Őszi Gardróbvásár.

A Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában

  • október 12-éig: Rövidpályás Hód Kupa úszóverseny.

Koncert, buli

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • ma 19 óra: Borsos Annamária zongoraművész-tanár 50+2 jubileumi koncertje.

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Makó

Közélet

A Főtéren

  • október 18-án 10 órától: Skillfest Pályaorientációs Fesztivál.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum szervezésében. Belépés: ingyenes!

  • Szakmai programok, haj- és sminkbemutató, duális élménypont, meglepetés influenszer, Regán Lili.

Szeged

Színház

A Nagyszínházban

  • ma és vasárnap 19 óra: Amadeus.

A Kisszínházban

  • ma 15 óra: Vaknyugat.

A Bábszínházban

  • ma 9.30 és 11 óra: Plimplim.
  • vasárnap 11 óra: Egy kupac kufli.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • vasárnap 10 óra: Mancs.

A Belvárosi moziban

  • vasárnap 16 óra: Exhibition on Screen: Napraforgók vonzásában – dokumentumfilm.

Közélet

A Somogyi-könyvtárban

  • ma 14 óra: Pálinkás Szilvia Bennem élő álmod című regényének bemutatója.

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 10 óra: Löw Lipót Emléknap.

Koncert, buli

A Belvárosi moziban

  • ma 9 óra: Gryllus Vilmos: Ősz szele zümmög.

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

A Novo Square Étteremben

  • ma 17 óra: Aranypohár sétáló borkóstoló.

A Szegedi Zsinagógában

  • vasárnap 11 óra: Dr. Csanádi László orgonakoncertje.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.

Az Agórában

  • október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Közélet

A Koszta József Múzeumban

  • ma 15 óra: Szentesi körséta – Szentes-Belváros régészeti lelőhelyei, déli oldal című előadás.

Kiállítás

A Tokácsli Galériában

  • október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.

Zsombó

Kiállítás

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától

  • ma 9 óra: Homoki keserűfű túra.

Csólyospáloson, A Helytörténeti Gyűjtemény előtt

  • ma 10 óra: Geotóp Nap: Mesélő kövek.

Bugacon, a Puszta Kapuja Információs Központtól

  • ma 14 óra: Őszi gyógynövényes és gombásznap.

Szatymazon, a Beretzk Péter kilátó parkolójától

  • ma 16 óra: Egy nagy tó élete ősszel.

