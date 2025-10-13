Programok Csongrád-Csanádban
Új hét, új remények! Remek programok a hét elejére
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- október 15-én 11.15 óra: Vig Balázs író interaktív könyvbemutatója.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Mórahalom
Színház
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- október 15-én 19 óra: Madách Imre: Az ember tragédiája. Jegyek már kaphatók: https://szinhazjegy.morahalom.hu és a helyszínen.
Szeged
Színház
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 és 20 óra: Ezt benéztem! – Musimbe Dávid Dennis önálló estje.
A Pinceszínházban
- 19.30 óra: Varsányi Anna: Tavaszi hangok; Love me, love me – két monokomédia.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: A Szegedi Fotóklub Kötetlenül című fotókiállításának megnyitója. A kiállítás október 31-éig megtekinthető.
A Délvidék Házban
- október 15-én 18 óra: A por színeváltozása – megemlékezés Tolnai Ottóról.
A SZTE Klebelsberg Könyvtárban
- október 15-éig: Könyvbörze.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
