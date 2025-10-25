október 25., szombat

2 órája

A hétvége is dúskál a programokban, íme az összes lehetőség

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Fotó: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet

A Tari László Múzeumban

  • ma 14 óra: Múzeumok őszi fesztiválja.

A Művelődési Központ és Városi Galériában

  • ma 15 óra: Halloweeni tökcsodák.

Vásárhely

Koncert, buli

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • ma 18 óra: Hegedűs Endre és a Budapest Piano Quartet hangversenye.

Közélet

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban

  • vasárnap 19 óra: Rajtam nem múlt – pódiumbeszélgetés Alföldi Róberttel.

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Mórahalom

Színház

Az Aranyszöm Rendezvényházban

  • október 27-én 17 óra: Légy jó mindhalálig!

Koncert, buli

A Pramonád téren

  • ma 15 óra: X. Forralt bor főzőverseny és XI. Homokháti Szakajtó.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben

  • ma és vasárnap 8 óra: Születésnapi Töklámpás Hétvége.
  • Belépő csak 2.500 Ft, ha saját, legalább 20 cm átmérőjű töklámpással érkezel!
  • vasárnap: Gyermekfürdő születésnapja.

Szeged

Színház

Az IH Rendezvényközpontban

  • ma 15 és 19 óra: Illúzió Mesterei – showműsor.

A Kisszínházban

  • ma 19, vasárnap 15 óra: Gazdálkodj okosan!

A Pinceszínházban

  • ma 19.30 óra: Mary Shelley: Frankenstein.

Mozi

A Kárpátia Filmszínházban

  • ma 17 óra: Pappa pia.

A Belvárosi moziban

  • vasárnap 16 óra: EOS: Frida Kahlo – dokumentumfilm.

Koncert, buli

A Szent István téren

  • ma és vasárnap 9 óra: TÖKéletes hétvége Kézműves Vásár, tökfaragás, gyermekműsorok.

A Napfényfürdő Aquapolisban

  • ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.

Kiállítás

A Heller Ödön Művelődési Házban

  • október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.

A Somogyi-könyvtárban

  • október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
  • október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

Az Agórában

  • október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Tóth József Színház és Vigadóban

  • ma 19 óra: Bacsó Péter: Te rongyos élet.

Közélet

A Kálvária Hadzsy János utcai kiskapujától

  • ma 15 óra: Szentesi Körséta – Temetőlátogatás a Kálvária temetőben.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál

  • ma 15.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon.

