Programok Csongrád-Csanádban
35 perce
A hétvége is dúskál a programokban, íme az összes lehetőség
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Tari László Múzeumban
- ma 14 óra: Múzeumok őszi fesztiválja.
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- ma 15 óra: Halloweeni tökcsodák.
Vásárhely
Koncert, buli
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- ma 18 óra: Hegedűs Endre és a Budapest Piano Quartet hangversenye.
Közélet
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- vasárnap 19 óra: Rajtam nem múlt – pódiumbeszélgetés Alföldi Róberttel.
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Mórahalom
Színház
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- október 27-én 17 óra: Légy jó mindhalálig!
Koncert, buli
A Pramonád téren
- ma 15 óra: X. Forralt bor főzőverseny és XI. Homokháti Szakajtó.
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
- ma és vasárnap 8 óra: Születésnapi Töklámpás Hétvége.
- Belépő csak 2.500 Ft, ha saját, legalább 20 cm átmérőjű töklámpással érkezel!
- vasárnap: Gyermekfürdő születésnapja.
Szeged
Színház
Az IH Rendezvényközpontban
- ma 15 és 19 óra: Illúzió Mesterei – showműsor.
A Kisszínházban
- ma 19, vasárnap 15 óra: Gazdálkodj okosan!
A Pinceszínházban
- ma 19.30 óra: Mary Shelley: Frankenstein.
Mozi
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Pappa pia.
A Belvárosi moziban
- vasárnap 16 óra: EOS: Frida Kahlo – dokumentumfilm.
Koncert, buli
A Szent István téren
- ma és vasárnap 9 óra: TÖKéletes hétvége Kézműves Vásár, tökfaragás, gyermekműsorok.
A Napfényfürdő Aquapolisban
- ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
Kiállítás
A Heller Ödön Művelődési Házban
- október 27-éig: Apáink útján – I. és II. világháborús katonai tárgyak – Kónya Gábor magángyűjtő kiállítása.
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
Az Agórában
- október 30-áig: Nobel-díjasok – karikatúra kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- ma 19 óra: Bacsó Péter: Te rongyos élet.
Közélet
A Kálvária Hadzsy János utcai kiskapujától
- ma 15 óra: Szentesi Körséta – Temetőlátogatás a Kálvária temetőben.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál
- ma 15.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre