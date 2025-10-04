Programok Csongrád-Csanádban
Kiváló programok sokasága várja a hétvégén is
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Koncert, buli
A Vadnyugati Városban (Tanya 1671.)
- ma 13 óra: Vadnyugati Halloween Party.
A Tisza Presszó kertjében
- ma 14 óra: Kézműves és termelői vásár.
Kiállítás
A Népek Háza Babamúzeumban
- ma 9 óra: Az Állatok Világnapja.
Vásárhely
Közélet
A Népművészeti Tájházban
- ma 10 óra: Őszelő Fesztivál.
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban
- ma 17 óra: Templomaink 2.0 című kiállítás megnyitója.
Mórahalom
Koncert, buli
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- ma 17 óra: Jubileumi Néptáncgála.
Szeged
Mozi
A Belvárosi moziban
- vasárnap 15 óra: Royal Opera 2025/26 – Tosca – operaelőadás, angol felirattal.
A Kárpátia Filmszínházban
- ma 17 óra: Hadik.
Túra, séta
A Szegedi Vadasparkban
- ma 10 óra: Állatok Világnapja – Örökbefogadók napja.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolisban
- ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
- ma 16 óra: Szaunázók Hétvégéje.
A Zsinagógában
- vasárnap 11 óra: Kelemen Krisztián orgonakoncertje.
Az IH Rendezvényközpontban
- ma 19 óra: Öreg Rockerek Bulija.
- vasárnap 19 óra: Swing á la Django – crossover koncert.
Túra, séta
Ásotthalmon, a Gárgyán pihenőnél
- ma 10 óra: Gombaismereti túra.
Bácsalmáson, a Sós-tón
- ma 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap.
Csongrádon, a Lidl parkolótól
- ma 10 óra: Európai Madármegfigyelő Nap.
Szabadszálláson, a Szerfás-dűlőn
- ma 8 óra: Európai Megfigyelő Nap a szabadszállási Kis-réten.
Szentesen, a Tisza-gáton
- ma 10 óra: 28. Szentes-Csongrád Gátfutás.
Tiszaalpáron, a Várdombon
- ma 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap.
Császártöltés-Kiscsalán, az egykori Csala csárda parkolótól
- vasárnap 8.30 óra: Európai Madármegfigyelő Nap.
