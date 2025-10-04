október 4., szombat

Programok Csongrád-Csanádban

11 órája

Kiváló programok sokasága várja a hétvégén is

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Kulturális programok sokasága várja a Csongrád-Csanádban élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád 

Koncert, buli 

A Vadnyugati Városban (Tanya 1671.) 

  • ma 13 óra: Vadnyugati Halloween Party. 

A Tisza Presszó kertjében 

  • ma 14 óra: Kézműves és termelői vásár. 

Kiállítás

A Népek Háza Babamúzeumban 

  • ma 9 óra: Az Állatok Világnapja. 

Vásárhely 

Közélet 

A Népművészeti Tájházban 

  • ma 10 óra: Őszelő Fesztivál. 

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban 

  • ma 17 óra: Templomaink 2.0 című kiállítás megnyitója. 

Mórahalom 

Koncert, buli 

Az Aranyszöm Rendezvényházban 

  • ma 17 óra: Jubileumi Néptáncgála. 

Szeged

Mozi 

A Belvárosi moziban 

  • vasárnap 15 óra: Royal Opera 2025/26 – Tosca – operaelőadás, angol felirattal. 

A Kárpátia Filmszínházban 

  • ma 17 óra: Hadik. 

Túra, séta 

A Szegedi Vadasparkban 

  • ma 10 óra: Állatok Világnapja – Örökbefogadók napja. 

Koncert, buli 

A Napfényfürdő Aquapolisban 

  • ma 14 óra: Aquapolis SzomBeat. 
  • ma 16 óra: Szaunázók Hétvégéje. 

A Zsinagógában 

  • vasárnap 11 óra: Kelemen Krisztián orgonakoncertje. 

Az IH Rendezvényközpontban 

  • ma 19 óra: Öreg Rockerek Bulija. 
  • vasárnap 19 óra: Swing á la Django – crossover koncert. 

Túra, séta 

Ásotthalmon, a Gárgyán pihenőnél 

  • ma 10 óra: Gombaismereti túra. 

Bácsalmáson, a Sós-tón 

  • ma 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. 

Csongrádon, a Lidl parkolótól 

  • ma 10 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. 

Szabadszálláson, a Szerfás-dűlőn 

  • ma 8 óra: Európai Megfigyelő Nap a szabadszállási Kis-réten. 

Szentesen, a Tisza-gáton 

  • ma 10 óra: 28. Szentes-Csongrád Gátfutás. 

Tiszaalpáron, a Várdombon 

  • ma 9 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. 

Császártöltés-Kiscsalán, az egykori Csala csárda parkolótól 

  • vasárnap 8.30 óra: Európai Madármegfigyelő Nap. 

