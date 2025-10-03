Programok Csongrád-Csanádban
11 órája
A hétköznapokat is remek programokkal zárhatja, mutatjuk a lehetőségeket!
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Mórahalom
Koncert, buli
Az Aranyszöm Rendezvényházban
- október 4-én 17 óra: Jubileumi Néptáncgála.
Szeged
Színház
A Nagyszínházban
- 19 óra: Varsányi Anna: A szent.
A Bábszínházban
- 10 és 14.30 óra: Egy kupac kufli.
Mozi
A Belvárosi moziban
- október 8-áig: 9. Skandináv Filmfesztivál.
Közélet
Az Agórában
- 17 óra: A menopauza, mint lehetőség – előadás.
Az IH Rendezvényközpontban
- 18 óra: Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat? – Orvos-Tóth Noémi előadása.
Koncert, buli
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Romantikus zongoraest – Hegedűsné Kovács Zsuzsa zongoraművész koncertje.
A Napfényfürdő Aquapolisban
- október 4-én 14 óra: Aquapolis SzomBeat.
- október 4-én 16 óra: Szaunázók Hétvégéje.
A Zsinagógában
- október 5-én 11 óra: Kelemen Krisztián orgonakoncertje.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 28-áig: DEKunszt! – Német nőművészek. Női plakátkiállítás – a Goethe Intézet vándorkiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Szegedi Zsinagógában
- október 10-éig: Löw Immánuel virágai című kiállítás.
A Fekete Házban
- október 5-éig: Domonkos Sándor 85 – Fotográfus Emlékek a 70-es évekből.
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- október 3-áig: Az első világháborúban elhunyt dorozsmai katonákról megemlékező kiállítás.
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Kiállítás
A Tokácsli Galériában
- október 18-áig: 45 éves a szentesi Kézimunka szakkör – kiállítás.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Házban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Ásotthalmon, a Gárgyán pihenőnél
- október 4-én 10 óra: Gombaismereti túra.
- Jelentkezés, információ: Móra-Tourist Nonprofit Kft., 06-70/374-7224.
Szabadszálláson, a Szerfás-dűlőn
- október 4-én 8 óra: Európai Megfigyelő Nap a szabadszállási Kis-réten.
- Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 2025.10.03., 12 óráig.
