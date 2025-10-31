október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok Csongrád-Csanádban

2 órája

Az utolsó hétköznap és a hétvége is remek programokat tartogat, válogasson kedvére

Címkék#programsoroló#kultúra#Szeged

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • ma 9 óra: Halloween-i programok – Csokit vagy csalunk! Tárgykereső, Halloween-i bújócska.

A Népek Háza Babamúzeumban

  • ma 14 óra: Dia de los Muertos.

A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtárban

  • ma 16 óra: Halloween-i zsivaj Bokroson.

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A nagyszínházban

  • ma 19 óra: Jancsi és Juliska.

A kisszínházban

  • vasárnap 19 óra: Oltalomkeresők.

A bábszínházban

  • ma 19 óra: A Patkányfogó Projekt – felnőtt bábelőadás.

Mozi

A Belvárosi moziban

  • ma 19.45 óra: Halloween Special 2025 – horrorfilmek válogatás 2.000 Ft-os jegyárral.

Koncert, buli

A Napfényfürdő Aquapolis-ban

  • november 1-én 14 óra: Halloweeni csúszás az Aquapolis-ban.

Az IH Rendezvényközpontban

  • november 3-án 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.
  • Jegyek kaphatók a helyszínen és online


Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

A Bálint Sándor Művelődési Házban

  • október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.

A Rókusi Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.

Az Odesszai Fiókkönyvtárban

  • október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál

  • november 1-én 14.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu