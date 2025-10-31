Programok Csongrád-Csanádban
Az utolsó hétköznap és a hétvége is remek programokat tartogat, válogasson kedvére
Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.
Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.
Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- ma 9 óra: Halloween-i programok – Csokit vagy csalunk! Tárgykereső, Halloween-i bújócska.
A Népek Háza Babamúzeumban
- ma 14 óra: Dia de los Muertos.
A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtárban
- ma 16 óra: Halloween-i zsivaj Bokroson.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A nagyszínházban
- ma 19 óra: Jancsi és Juliska.
A kisszínházban
- vasárnap 19 óra: Oltalomkeresők.
A bábszínházban
- ma 19 óra: A Patkányfogó Projekt – felnőtt bábelőadás.
Mozi
A Belvárosi moziban
- ma 19.45 óra: Halloween Special 2025 – horrorfilmek válogatás 2.000 Ft-os jegyárral.
Koncert, buli
A Napfényfürdő Aquapolis-ban
- november 1-én 14 óra: Halloweeni csúszás az Aquapolis-ban.
Az IH Rendezvényközpontban
- november 3-án 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.
- Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- október 31-éig: Kötetlenül – A Szegedi Fotóklub fotókiállítása.
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
A Bálint Sándor Művelődési Házban
- október 31-éig: XXV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2025. – kiállítás.
A Rókusi Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Séták Pesten és Budán – kamarakiállítás a Nap-Fény Fotókör tagjainak képeiből.
Az Odesszai Fiókkönyvtárban
- október 31-éig: Szín-játék Mini Tárlat – Fackelmann Rita üvegfestő művész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Sándorfalván, A Brassó utca végén, az információs táblánál
- november 1-én 14.20 óra: Darvak nyomában a szegedi Fehér-tavon.
