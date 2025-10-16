október 16., csütörtök

Szegedi hírek

31 perce

Vibrál, izzik, elvarázsol: Papageorgiu Andrea új színt adott a kortárs festőművészetnek – videóval

Szombattól új színekben ragyog a Reök-palota: megnyílik Papageorgiu Andrea Édentől keletre című tárlata. A REÖK új kiállítása csaknem nyolcvan művön keresztül rajzolja meg a kortárs magyar festészet egyik legkarakteresebb életművét.

Delmagyar.hu

Vibráló színekkel telt meg a REÖK második emelete, ahol Papageorgiu Andrea Édentől keletre kiállítása lesz megtekinthető szombattól. A kortárs festészet középgenerációjának kiválóságai között jegyzett kiállító néhány munkájával már találkozhatott a szegedi közönség a Nyári Tárlatok és Táblaképfestészeti Biennálék művei között, most azonban csaknem nyolcvan alkotása ad átfogó képet eddigi, két évtizedes művészi munkásságáról. 

új tárlat a REÖK-ben
Vibráló színpompába öltöztették a REÖK teljes második emeletét. Papageorgiu Andrea kiállítása november végéig lesz megtekinthető. Fotó: Török János

Expresszív indulás, kifinomult fejlődés – Papageorgiu Andrea korszakai

Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora a sajtóbejáráson rámutatott, hogy Papageorgiu Andrea egészen fiatalon robbant be a művészvilágba. Diplomaszerzése előtt elnyerte az Amadeusz-ösztöndíjat, majd sorra kapta az elismeréseket: 2009-ben az Artexport Munkácsy pályázat fődíjában, 2013-ban pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának díjazásában részesült. Képein a színek nem pusztán esztétikai eszközök, de komplett érzelmi nyelvként szólítják meg a szemlélőt: hideg tónusok és merész, vibráló árnyalatok feszülnek egymásnak.

– A Magyar Képzőművészeti Egyetem elvégzése utáni első korszakában már egy nagyon expresszív és dinamikus festészetet hozott létre. Ahogy a különböző termekbe haladunk, bemutatjuk a tematikákat és technikákat, amelyekkel foglalkozott – mondta Nátyi Róbert. Az első két teremben Papageorgiu Andrea  főképp római ösztöndíjas időszakából származó olajfestmények megtekinthetők, de hazai tájak is megjelennek a néhol egészen hatalmas vásznakon. A kiállítás második felében színpompás akvarellek, grafikák és tűzzománc alkotások megtekinthetők. 

A REÖK küldetése a kortárs festészet új generációjának bemutatása

– Maga a témaválasztás nem újszerű, viszont a festészeti megoldás mindenképpen. Andrea a kétezres évek elején új hanggal jelentkezett a magyar művészeti életben, és ezt a mai napig fent tudja tartani, immáron húsz éve – méltatta a kiállítót a kurátor, aki arra is rámutatott, hogy Papageorgiu Andrea korai munkái szinte eksztatikus energiát sugároznak, míg az utóbbi években a mindennapok lírája, a pillanat szépsége került előtérbe művészetében. 

Nátyi Róbert kiemelte, hogy a szombaton 14 órakor nyíló Édentől keletre kiállítás a REÖK azon küldetésébe illeszkedik, amelyben a művészi középgeneráció kiválóságainak bemutatását tűzték célul. 

– A 20-21. századi magyar képzőművészet elképesztő gazdag, európai színvonalon áll, és ez nemcsak a már befutott, Kossuth- és Munkácsy-díjas nagy mesterek körére igaz, de a középgeneráció tagjaira is – hangsúlyozta a művészettörténész.

Szegedi hírek

