Ingyen lesz a birkapörkölt és élőzene várja a partiarcokat, roma halloween lesz Vásárhelyen

A Sutuban Mezei Vidor várja a kikapcsolódni vágyó romákat és nem romákat. A jelmez nem kötelező, de aki bevállalja, annak biztosan nagy sikere lesz. A roma halloween-parti a Sutuban lesz.

Roma halloween – mulatnak egyet a Sutuban. Illusztráció: Shutterstock

Roma halloween: Mezei Vidor szervezi

A hódmezővásárhelyi roma halloween-partit Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője szervezi – saját költségén.

Vidám estét terveznek

– Egyre hamarabb sötétedik, az emberek munka után hazasietnek, bekuckóznak, ahogy mondani szokás. Ez szinte tavaszig így megy. Arra gondoltam, hogy a halloween jó alkalom lenne arra, hogy egy kicsit találkozzunk, kilépjünk a hétköznapok taposómalmából, és legyen egy vidám esténk. Ezért szervezem október 31-én 18 órától a roma halloween-partit, amire természetesen nemcsak romák jöhetnek, mindenkit szeretettel várok – mondta a szervező, Mezei Vidor.

Birkapörkölt a vacsora – nem kell fizetni érte

Birkapörköltet főznek, a vacsora ingyenes és 20 órától lesz. Ital nem lesz, arról mindenkinek magának kell gondoskodnia. A jó hangulatról Hős Sanyi és zenekara gondoskodik. A roma halloween partit Hódmezővásárhelyen, a Királyszék utca 92. szám alatt, a Sutuban rendezik meg.