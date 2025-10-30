44 perce
Ingyen lesz a birkapörkölt és élőzene várja a partiarcokat, roma halloween lesz Vásárhelyen
Nagyon sok helyszínen szerveztek, illetve szerveznek vármegyénkben is halloween-partikat és cukorkagyűjtő játékokat. Vannak kisgyermekeknek szóló és tiniknek való programok, a felnőtteknek általában csak a kísérő szerep jut. Hódmezővásárhelyen azonban lesz felnőtteknek való halloween-parti is – méghozzá roma halloween.
A Sutuban Mezei Vidor várja a kikapcsolódni vágyó romákat és nem romákat. A jelmez nem kötelező, de aki bevállalja, annak biztosan nagy sikere lesz. A roma halloween-parti a Sutuban lesz.
Roma halloween: Mezei Vidor szervezi
A hódmezővásárhelyi roma halloween-partit Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője szervezi – saját költségén.
Vidám estét terveznek
– Egyre hamarabb sötétedik, az emberek munka után hazasietnek, bekuckóznak, ahogy mondani szokás. Ez szinte tavaszig így megy. Arra gondoltam, hogy a halloween jó alkalom lenne arra, hogy egy kicsit találkozzunk, kilépjünk a hétköznapok taposómalmából, és legyen egy vidám esténk. Ezért szervezem október 31-én 18 órától a roma halloween-partit, amire természetesen nemcsak romák jöhetnek, mindenkit szeretettel várok – mondta a szervező, Mezei Vidor.
Birkapörkölt a vacsora – nem kell fizetni érte
Birkapörköltet főznek, a vacsora ingyenes és 20 órától lesz. Ital nem lesz, arról mindenkinek magának kell gondoskodnia. A jó hangulatról Hős Sanyi és zenekara gondoskodik. A roma halloween partit Hódmezővásárhelyen, a Királyszék utca 92. szám alatt, a Sutuban rendezik meg.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egy hozzávaló uralta a majálist, minden ételbe belekerült – galériával, videóval