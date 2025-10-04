Fűszeres illatok és kézműves élmények varázsolták ünneppé a Röszkei Rózsapaprika Napot – galériával

A Röszkei Rózsapaprika Nap szombaton már ötödször hívta, csábította a vendégeket, a házigazda a helyi PaprikaMolnár Kft. a Paprika Múzeumba várta az érdeklődőket. Mikor Török János fotós kollégámmal megérkeztünk, azonnal megéreztük a bográcsban rotyogó pásztortarhonya illatát, amit Molnárné Hódi Margit főzött.

A Röszkei Rózsapaprika Nap igazi ünnep volt változatos programokkal, paprikát is fűzhettek a résztvevők. Fotó: Török János

Röszkei Rózsapaprika Nap

Az eseményre kilátogatókat paprikafűzés várta, saját paprikafüzéreket készíthettek maguknak – büszkén mutatták az elkészülteket –, de kipróbálhatták a paprika törést és a chilipaprika szedést is, megnézhették a szegedi papucshímző műhely bemutatóját, valamint kóstolhattak és vásárolhattak a széles skálájú termékekből.

Múzeum, paprika és sztorik

A múzeumba toppanva kellemes, finom és étvágygerjesztő paprikaillat fogadott – ott árusították is –, és a kft. ügyvezetője és tulajdonosa, Molnár Anita éppen angolul tartott tárlatvezetést külföldi, valószínűleg egyetemistákból álló csoportnak. Nála autentikusabb személyt aligha találhatunk: az eredetileg történelem-angol szakos tanár szüleitől vette át a vállalkozást, sokat tett a szegedi paprika hungarikummá minősítéséért és A szögedi paprika címmel könyvet is írt a világhírű fűszernövényről. Röszke egyébként híres paprikás falu, „a termelőszövetkezet háztáji földjein paprikát termeltünk, a rendszerváltás után a szüleim paprikamalmot és szárítót építettek” – nyilatkozta lapunknak 2022-ben könyve apropóján. A 2008-ban nyitott múzeum dokumentumok, újságcikkek, értékes relikviák és régi gépek segítségével mesél a paprika történetéről.