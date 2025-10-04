1 órája
Fűszeres illatok és kézműves élmények varázsolták ünneppé a Röszkei Rózsapaprika Napot – galériával
Kedvelt és világhírű fűszernövényünk volt a középpontban a Szegedhez közeli településen. A Röszkei Rózsapaprika Nap házigazdája a helyi PaprikaMolnár Kft. volt, és a múzeumba kilátogatókat gazdag program és finom pásztortarhonya várta.
A Röszkei Rózsapaprika Nap szombaton már ötödször hívta, csábította a vendégeket, a házigazda a helyi PaprikaMolnár Kft. a Paprika Múzeumba várta az érdeklődőket. Mikor Török János fotós kollégámmal megérkeztünk, azonnal megéreztük a bográcsban rotyogó pásztortarhonya illatát, amit Molnárné Hódi Margit főzött.
Röszkei Rózsapaprika Nap
Az eseményre kilátogatókat paprikafűzés várta, saját paprikafüzéreket készíthettek maguknak – büszkén mutatták az elkészülteket –, de kipróbálhatták a paprika törést és a chilipaprika szedést is, megnézhették a szegedi papucshímző műhely bemutatóját, valamint kóstolhattak és vásárolhattak a széles skálájú termékekből.
Múzeum, paprika és sztorik
A múzeumba toppanva kellemes, finom és étvágygerjesztő paprikaillat fogadott – ott árusították is –, és a kft. ügyvezetője és tulajdonosa, Molnár Anita éppen angolul tartott tárlatvezetést külföldi, valószínűleg egyetemistákból álló csoportnak. Nála autentikusabb személyt aligha találhatunk: az eredetileg történelem-angol szakos tanár szüleitől vette át a vállalkozást, sokat tett a szegedi paprika hungarikummá minősítéséért és A szögedi paprika címmel könyvet is írt a világhírű fűszernövényről. Röszke egyébként híres paprikás falu, „a termelőszövetkezet háztáji földjein paprikát termeltünk, a rendszerváltás után a szüleim paprikamalmot és szárítót építettek” – nyilatkozta lapunknak 2022-ben könyve apropóján. A 2008-ban nyitott múzeum dokumentumok, újságcikkek, értékes relikviák és régi gépek segítségével mesél a paprika történetéről.
A Röszkei Rózsapaprika Nap változatos programokkalFotók: Török János
– A világ minden tájáról érkeznek hozzánk vendégek, például Mexikóból, Dél-Koreából és Hongkongból is jöttek már – mondta Kormosné Éva, Molnár Anita munkatársa. Megemlítette, számára az volt a legnagyobb, legmaradandóbb élmény, amikor Gróf Széchenyi Ferenc egyenesági leszármazottja – valószínűleg Sándor –, Dél-Amerikából, Argentínából érkezve, spanyol feleségével együtt látogatta meg őket – Budapesten hallott róluk – és persze szegedi paprikával tért haza. De járt korábban a Paprika Múzeumban Krencsey Marianne és a Gasztroangyal, Borbás Marcsi is.
Jutalom, az ebéd
A jól végzett munka, a paprikafüzérek készítése után jöhetett az ebéd, a már említett pásztortarhonya, amibe természetesen szegedi, röszkei fűszerpaprika került.
