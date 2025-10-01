Egy szegedi alkotó épít hidat a magyar és szerb kultúra között

Október elsejétől Rusz Milán Jászai Mari-díjas színész, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója látja el a 2025–2026-os magyar–szerb kulturális évad miniszteri biztosi feladatait – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán.

Új fejezet kezdődik a magyar–szerb kulturális kapcsolatokban, ebben lesz jelentős szerepe Rusz Milánnak. Fotó: Polyák Attila/Origo

Rusz Milán ismert és elismert színész

A tárcavezető közölte: Rusz Milán Szegeden született, tanulmányait az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiáján és a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte. Színészként és rendezőként egyaránt a magyar és szerb színházi élet meghatározó alakja, pályafutása során játszott a Nemzeti Színházban és a Győri Nemzeti Színházban, vezetőként pedig a Joakim Vujic Szerb Színházat és a Magyarországi Szerb Színházat is irányította.

Emellett rendszeresen fellépett rangos budapesti teátrumokban, többek között a Turay Ida Színházban, a József Attila Színházban és az Újszínházban. Művészi munkáját számos elismerés kísérte: 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2020-ban Jászai Mari-díjjal tüntették ki. Rendezőként és íróként zenés drámák, valamint nemzetiségi színházi produkciók szerzőjeként épített jelentős életművet.

Hankó Balázs kiemelte: a 2025. szeptember 22-től 2026. július 22-ig tartó kulturális évad célja, hogy a közös örökségre építve tovább erősítse a magyar–szerb kapcsolatokat és közelebb hozza egymáshoz a két népet.

A közös kulturális évad a magyar–szerb sikeres együttműködés újabb bizonyítéka, amely az elmúlt években példamutató módon erősödött meg. Fontos cél, hogy az évad kulturális programjain keresztül bemutassuk és éltessük hagyományainkat, és kiálljunk a normalitás, a valós értékek, valamint az európai keresztény kultúra megőrzése mellett

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: az évad egyszerre épít a közös múlt értékeire és nyit új együttműködési lehetőségeket a kultúra számos területén. Végezetül eredményekben gazdag munkát kívánt Rusz Milánnak.