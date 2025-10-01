október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszteri biztos

5 órája

Egy szegedi alkotó épít hidat a magyar és szerb kultúra között

Címkék#Rusz Milán#színész#Szerbia

Új fejezet kezdődik a magyar–szerb kulturális kapcsolatokban: szegedi születésű Jászai Mari-díjas színész kapott megbízást, hogy a következő évadban hidat építsen a két nemzet közös öröksége és jövője között.

Delmagyar.hu

Október elsejétől Rusz Milán Jászai Mari-díjas színész, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója látja el a 2025–2026-os magyar–szerb kulturális évad miniszteri biztosi feladatait – jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán.

Rusz Milán Jászai Mari-díjas színész portréja
Új fejezet kezdődik a magyar–szerb kulturális kapcsolatokban, ebben lesz jelentős szerepe Rusz Milánnak. Fotó: Polyák Attila/Origo

Rusz Milán ismert és elismert színész

A tárcavezető közölte: Rusz Milán Szegeden született, tanulmányait az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiáján és a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte. Színészként és rendezőként egyaránt a magyar és szerb színházi élet meghatározó alakja, pályafutása során játszott a Nemzeti Színházban és a Győri Nemzeti Színházban, vezetőként pedig a Joakim Vujic Szerb Színházat és a Magyarországi Szerb Színházat is irányította.

Emellett rendszeresen fellépett rangos budapesti teátrumokban, többek között a Turay Ida Színházban, a József Attila Színházban és az Újszínházban. Művészi munkáját számos elismerés kísérte: 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, 2020-ban Jászai Mari-díjjal tüntették ki. Rendezőként és íróként zenés drámák, valamint nemzetiségi színházi produkciók szerzőjeként épített jelentős életművet.

Hankó Balázs kiemelte: a 2025. szeptember 22-től 2026. július 22-ig tartó kulturális évad célja, hogy a közös örökségre építve tovább erősítse a magyar–szerb kapcsolatokat és közelebb hozza egymáshoz a két népet. 

A közös kulturális évad a magyar–szerb sikeres együttműködés újabb bizonyítéka, amely az elmúlt években példamutató módon erősödött meg. Fontos cél, hogy az évad kulturális programjain keresztül bemutassuk és éltessük hagyományainkat, és kiálljunk a normalitás, a valós értékek, valamint az európai keresztény kultúra megőrzése mellett

 – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: az évad egyszerre épít a közös múlt értékeire és nyit új együttműködési lehetőségeket a kultúra számos területén. Végezetül eredményekben gazdag munkát kívánt Rusz Milánnak.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu