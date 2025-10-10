51 perce
Néhány óra alatt elkapkodták a jegyeket erre a szegedi előadásra
Néhány óra alatt elkapkodták a jegyeket a Mentorháló egyik előadására. Steigervald Krisztián így duplázik Szegeden – hétfőtől a bónuszelőadásra is megkezdődik a jegyértékesítés.
Rekordgyorsasággal keltek el a jegyek a Mentorháló egyik jövő tavaszi programjára. Steigervald Krisztián generációkutató április 16-i szegedi előadása, amelynek címe Szülői generációk harca – hogyan értsük meg magunkat?, már a meghirdetés napján teltházas lett. Ilyenre nagyon ritkán van példa szegedi rendezvények esetében, nem csoda, ha a szervezők azonnal léptek: két nappal később bejelentették, hogy aznap estére egy második előadást is megszerveztek, így azok sem maradnak Steigervald-élmény nélkül, akik későn ébredtek.
Steigervald Krisztián duplázik Szegeden – rekordidő alatt fogyott el minden jegy
A szendvicsgenerációhoz tartozó, azaz az 1960 és 1987 között született szülők belső világáról és nevelési dilemmáiról szóló pót-, este 20.30-kor kezdődő előadásra október 13-án, hétfőn reggel 8 órától kaphatók jegyek személyesen az IH Rendezvényközpontban, illetve online.
Steigervald Krisztián fő küldetésének tartja, hogy hidat építsen a különböző nemzedékek között, és segítse a szervezeteket abban, hogy megértsék, miként működhetnek hatékonyan együtt a generációk tagjai. Előadásait országszerte hatalmas népszerűség övezi – a néhány óra alatt eladott 600 jegy így is kiemelkedő érdeklődést jelez.
