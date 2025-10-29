Cicák és csillagok – különleges estével készülnek a Szegedi Csillagvizsgáló munkatársai és a doromboló négylábúak

A jótékonysági rendezvények nem csupán a közösség erejét mutatják meg, hanem lehetőséget is adnak arra, hogy egy jó cél érdekében összefogva valami igazán értékeset támogassunk. Ezt a gondolatot viszi tovább a Szegedi Csillagvizsgáló és az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány. Az esemény keretében a csillagászok és a doromboló négylábúak látszólag eltérő világa találkozik.

A Szegedi Csillagvizsgáló különleges eseménynek ad otthont. Archív fotó: Sándor Judit

Egy este ahol a galaxis és a macskák kerülnek a középpontba – a Szegedi Csillagvizsgáló különleges rendezvénynek ad otthont

November 8-án, szombaton, 18 – 21 óra között a csillagok és a macskák lesznek a rivaldafényben. Rendhagyó jótékonysági eseménnyel készül a Szegedi Csillagvizsgáló és az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány. Az est nem csupán az égbolt látványosságairól, hanem a doromboló kisállatokról is szólni fog.

A csillagvizsgáló munkatársai különösen a szívükön viselik a macskák sorsát, ugyanis egy állandó négylábú szőrgombóc is tevékenykedik az intézmény falai között: ő Vega, az asztromacska, aki két éve adta fel részben a kóbor életet, és lett az obszervatórium lelkes „munkatársa”.

Mi magunk is támogathatjuk az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány munkáját

Vega szerencsés helyzetben van, de bőven akad olyan fajtársa, aki Szeged utcáit rója. A Szegedi Csillagvizsgáló szakemberei rajtuk szeretnének segíteni: a részvételi díjból befolyó összeget az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány kapja meg, ezzel támogatva önkénteseinek tevékenységét.

Az alábbi programmal készülnek

18:00 – Kapunyitás

18:05 – Asztromacskák a csillagvizsgálóban

18:20 – Macskák az égen c. ismeretterjesztő előadás Dr. Barna Barnabás csillagász előadásában

19:00 – Távcsöves bemutató (Szaturnusz, Hold, Macskaszem-köd, Plejádok – derült időben)

19:00 – Távcsőmustra (borult időben)

19:20 – Meteoritbemutató (borult időben)