Fillérekért kelnek új életre a régi könyvek a szegedi könyvbörzén – galériával, videóval
Október 13. és 15. között ismét a könyvek vették birtokukba a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kiállítási terét. A háromnapos szegedi könyvbörze szervezői használt kötetekkel, tankönyvekkel és különféle ritkaságokkal is készülnek. Az érdeklődők kedvezményes áron szerezhetik be a könyvkülönlegességeket.
A könyvbörzék remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az olvasók akár olyan könyvekhez is hozzájussanak, amelyek más esetben nehezen vagy jóval borsosabb áron szerezhetők be. Ezek az események gyakran vásár jellegűek, így az érdeklődök kedvezményes áron férhetnek hozzá a kiszemelt olvasmányhoz. A háromnapos szegedi könyvbörze nagy közérdeklődésre tesz szert a helyiek, az oktatók és az egyetemi hallgatók körében is.
Kivont könyvek, új gazdák – a háromnapos szegedi könyvbörze már pár száz forintért kínál olvasmányokat
A József Attila Tanulmányi és Információs Központban található Klebersberg Könyvtár és Levéltár rendezésében olyan könyvekhez juthatunk hozzá, amelyeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően vontak ki az állományukból. Már kifejezetten olcsón, pár szár forintos olvasmányokba is belefuthatunk.
– Én első körben azért jöttem, hogy angol nyelvkönyveket keressek. Szerencsére ez sikerült is, egészen sok könyvre sikerült lecsapnom – mondta egy lelkes hallgató.
Különböző témájú könyvek sorakoztak, minden területről
A kiállított könyvek között bőséggel válogathatnak a kilátogatók. Természettudományos, pszichológiai, orvostudományi témában is számos olvasmány megvásárolható. Ezek mellett nyelvkönyvek, kották, de még DVD-k és CD-k is a kínálat részét képezték.
– Orvosi szakkönyveket találtam, ami azért is nagyon jó lehetőség, hiszen ezek a tankönyvek rendkívül magas áron szerezhetők be. Hatalmas értéket képviselnek ezek a könyvek – mondta Virág Kitti az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi karának hallgatója.
Háromnapos szegedi könyvbörze a TIK-benFotók: Kis Zoltán
Napi rendszerességű készletcserével frissítik a kínálatot
A szervezők naponta cserélik a készletet, hogy mindig valami újdonságra tudjuk lecsapni. Ennek apropóján érdemes kinézni minden nap, ugyanis belefuthatunk olyan alkotásokba, amelyek korábban nem kerültek kihelyezésre. Október 15-én még van erre lehetőségünk, 8 és 16 óra között.
