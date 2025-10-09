2 órája
Égbe emelt zsenialitás: a Szegedi Kortárs Balett a mennyekbe emeli Mozartot – galériával
Juronics Tamás legújabb rendezése jóval több szimpla tiszteletadásnál. A Szegedi Kortárs Balett Amadeus – Requiem a szeretetért című táncjátéka mélyen spirituális vállalás, amely Mozart zsenialitását az örökkévalóságba emelve vezeti át a közönséget az elmúlás kapuján. Nem fél feltenni – sőt megválaszolni – az emberiség legnagyobb kérdését: mi vár ránk a halál után?
Dicshimnuszt írni és zengeni sem egyszerű feladat. Eltáncolni pedig első hallásra talán teljes képtelenségnek tűnhet, pláne, ha egy gyászmise az ihletője. A Szegedi Kortárs Balett mégis teljesítette a formabontó vállalkozást legújabb bemutatójában. Juronics Tamás az Amadeus – Requiem a szeretetért című táncjáték rendező-koreográfusaként nem csak egyszerűen aranyba foglalta Mozart zsenialitását, de még a halált is táncba vonja, sőt bepillantást enged a titokzatos fátyol mögé, amely, ha elérkezik az idő, valamennyiünket elragad.
Vacsoraasztalnál született a Mozart-táncjáték ötlete
Az Amadeus sajtófotós próbáját csütörtökön tartották a Szegedi Nemzeti Színházban, előtte az alkotók sajtótájékoztatón osztottak meg részleteket a táncjáték születéséről. Echéry-Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója elmondta, hogy a Mozart-produkció ötlete két évvel ezelőtt egy vacsora során született, amelyet Juronics Tamás művészeti vezetővel és Didier Durieux-vel, a társulat külföldi menedzserével közösen költöttek el. A Fekete hattyú táncjáték külföldi sikersorozata apropóján született meg a gondolat, hogy a Hattyúk tavához hasonló, világszerte rajongott tematikából merítsenek ihletet a Szegedi Korárs Balett következő nagy vállalásához. Az emberiség egyik legismertebb és legrajongottabb zeneszerzője, Mozart mellett döntöttek.
Zsenialitás, ami túléli a halált: Juronics Tamás fénybe fordítja a végső sötétséget
Ahogy Juronics Tamás fogalmazott, nem kívánta sem a Peter Shaffer-féle irodalmi mű, sem az abból merítő, Miloš Forman által rendezett Amadeus című film másolatát létrehozni. A legizgalmasabb számára Mozart halálának misztikuma és a köré szőtt legendák sora volt, hiszen halálának és temetésének körülményei máig nem ismertek pontosan, sőt sírját sem találták meg. Ami bizonyos: mindössze 35 évet élt, és e rövid idő alatt 900 órányi zenét komponált.
A halálról nyitottsággal, derűvel nyilatkozott bizonyos leveleiben, nem félve attól, és nem negatív pontnak tekintve az élet végét, hanem természetes folyamatnak, az emberi lét végcéljának. Ugyanakkor hite miatt átlépésként, az újjászületés és az életen túli élet reményével telített állapotként látta. Ez volt számomra a legizgalmasabb téma, amit elkezdtem kibontani
– mondta el a Kossuth-díjas koreográfus.
Az első felvonásban Juronics a mozarti karakter játékosságából villant fel töredékeket. Aranyozott képkeretek között, Bianca Imelda Jeremias letisztult, mégis barokk pompát idéző jelmezeiben tűnik fel a bohókás és életvidám csodagyerek, akit korának rocksztárjaként ünnepeltek, aki kereste a Weber-lányok szerelmét, engedett a szabadkőműves tanok vonzásának, és akinek zsenialitása féltékenységet ébresztett Salieriben.
Világjáró útra indul a Szegedi Kortárs Balett dicshimnuszaFotók: Török János
Ugyanakkor fel-felbukkan a kérlelhetetlen halál és a nyomában járó fájdalom is: elragadja Mozart édesanyját, majd édesapját, végül megigézi az ünnepelt, de magányos géniuszt is, és ihletője lesz élete utolsó, befejezetlen mesterművének, a Requiemnek.
Ami az első felvonásban nemes, az a másodikban fenségessé válik. Annak a másik, éteri szférának a magasságaiba lépünk, ahol a lélek már túl van minden zaklatott levegővételen, és örök aranyba, fénybe öltözik.
A második felvonásban átlépünk egy másik szférába, valahová az angyalok közé. Ahol példázatokat akarunk mutatni abból, hogy mi az a szeretet, a fény, ami a megérkező lelkeket fogadja
– mondta el Juronics Tamás.
Világjáró útra indul a Szegedi Kortárs Balett dicshimnusza
Az Amadeus táncjátékot élő zenekari és kóruskísérettel adja elő a Szegedi Kortárs Balett. A Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Viktor Kórus összesen nyolcvan zenésze és énekese Gyüdi Sándor vezényletével emeli a lelkeket.
A zenekarigazgató rámutatott, hogy az Amadeus abban is különleges, hogy Magyarországon Szegeden kívül csak az Operaházban játszanak táncjátékokat élőzenekari kísérettel – de azok többnyire klasszikus balettelőadások.
A Szegedi Kortárs Balett Amadeus – Requiem a szeretetért című táncjátékának premierjét pénteken tartják a Szegedi Nemzeti Színházban. November 19-én és 20-án a Müpa közönsége is láthatja, majd a produkció Belgium és Finnország több városában, köztük Szeged testvérvárosaiban, Liège-ben és Turkuban is színpadra kerül.
