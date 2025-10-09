Égbe emelt zsenialitás: a Szegedi Kortárs Balett a mennyekbe emeli Mozartot – galériával

Dicshimnuszt írni és zengeni sem egyszerű feladat. Eltáncolni pedig első hallásra talán teljes képtelenségnek tűnhet, pláne, ha egy gyászmise az ihletője. A Szegedi Kortárs Balett mégis teljesítette a formabontó vállalkozást legújabb bemutatójában. Juronics Tamás az Amadeus – Requiem a szeretetért című táncjáték rendező-koreográfusaként nem csak egyszerűen aranyba foglalta Mozart zsenialitását, de még a halált is táncba vonja, sőt bepillantást enged a titokzatos fátyol mögé, amely, ha elérkezik az idő, valamennyiünket elragad.

Az Amadeus táncjáték korántsem szimpla tiszteletadás, noha a mennyekig emeli Mozartot. A Szegedi Kortárs Balett új bemutatója az emberiség legnagyobb titkáról is fellebbenti a fátylat. Fotó: Török János.

Vacsoraasztalnál született a Mozart-táncjáték ötlete

Az Amadeus sajtófotós próbáját csütörtökön tartották a Szegedi Nemzeti Színházban, előtte az alkotók sajtótájékoztatón osztottak meg részleteket a táncjáték születéséről. Echéry-Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója elmondta, hogy a Mozart-produkció ötlete két évvel ezelőtt egy vacsora során született, amelyet Juronics Tamás művészeti vezetővel és Didier Durieux-vel, a társulat külföldi menedzserével közösen költöttek el. A Fekete hattyú táncjáték külföldi sikersorozata apropóján született meg a gondolat, hogy a Hattyúk tavához hasonló, világszerte rajongott tematikából merítsenek ihletet a Szegedi Korárs Balett következő nagy vállalásához. Az emberiség egyik legismertebb és legrajongottabb zeneszerzője, Mozart mellett döntöttek.

Zsenialitás, ami túléli a halált: Juronics Tamás fénybe fordítja a végső sötétséget

Ahogy Juronics Tamás fogalmazott, nem kívánta sem a Peter Shaffer-féle irodalmi mű, sem az abból merítő, Miloš Forman által rendezett Amadeus című film másolatát létrehozni. A legizgalmasabb számára Mozart halálának misztikuma és a köré szőtt legendák sora volt, hiszen halálának és temetésének körülményei máig nem ismertek pontosan, sőt sírját sem találták meg. Ami bizonyos: mindössze 35 évet élt, és e rövid idő alatt 900 órányi zenét komponált.

A halálról nyitottsággal, derűvel nyilatkozott bizonyos leveleiben, nem félve attól, és nem negatív pontnak tekintve az élet végét, hanem természetes folyamatnak, az emberi lét végcéljának. Ugyanakkor hite miatt átlépésként, az újjászületés és az életen túli élet reményével telített állapotként látta. Ez volt számomra a legizgalmasabb téma, amit elkezdtem kibontani

– mondta el a Kossuth-díjas koreográfus.