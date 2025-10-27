Tolongtak a rajongók a Szegedi Nemzeti Színház különleges emléktárgyaiért

Kígyózó sorban várták a színházrajongók a REÖK nyitását hétfőn, a Szegedi Nemzeti Színház által piacra dobott színházi relikviákért álltak sorba. A világot jelentő deszkadarabok bevételével egy fiatal művész monodrámáját finanszírozza a teátrum.

A Szegedi Nemzeti Színház egy darabkáját vihetik haza a rajongók. Fotó: Karnok Csaba

Bárki hazaviheti a Szegedi Nemzeti Színház egy darabját

A Szegedi Nemzeti Színház nagyszínpadának deszkázatát a nyáron cserélték ki teljes egészében. A régi deszkákból száz darab sorszámozott színházi emléktárgyat készítettek. A színDARAB elnevezésű színháztörténeti relikviákat tízezer forintért lehet hétfőtől megvásárolni a REÖK-ben. Minden relikvia mellé jár egy, a régi bayreuthi függönyből készült dísztok is.

Ahogy a teátrumban fogalmaztak, a színDARABok nem pusztán fizikai tárgyak, hanem történelmi tanúk. Ezek a deszkák évtizedeken át hordozták a művészek lépteit, a szenvedélyt, a tapsot, a drámát, a nevetést: a magyar színháztörténet egy szeletét. Az emléktárgyak esztétikus megtervezésében Tóth Kázmér, a Scabello Bt. ügyvezető igazgatója közreműködött. A befolyt összegből a teátrum belső pályázatot ír ki társulatának tagjai számára, amelyre új, saját monodráma-ötletekkel jelentkezhetnek a fiatal művészek. A cél az, hogy új történet szülessen a régi deszkák örökségéből.

Egy relikvia, ezer emlék: gyorsan fogyott a színházi relikvia

Hétfőn az első vásárló Dankóné Varga Emese volt, aki csaknem egy órával a nyitás előtt érkezett.

– Amikor Barnák László főigazgató úr közösségi oldalán láttam, hogy renoválják a színpadot, rögtön jeleztem a Facebookon, hogy esetleg volna-e lehetőség a deszkákból elhozni emlékbe. Vissza is jelzett, hogy komoly szándékaik vannak, sokat jelentenek a színház számára, méltóképp szeretnék megőrizni. Már nagyon vártam, hogy hozzájuthassak, és nagyon örülök, hogy most sikerült – mondta el Emese, aki húsz éve lakik Szegeden, azóta rendszeresen jár színházba, ahol igazi mindenevő: a prózának, operának, kortárs balettnek egyaránt nagy rajongója.

A második a sorban Kuczora Gyuláné volt, aki harminc éve jár a Szegedi Nemzeti Színházba, kedvencei az operák és az operettek. Két relikviát is vásárolt, egyiket saját maga, a másikat egyik családtagja számára.