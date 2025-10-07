október 7., kedd

Szegedi hírek

12 perce

Évadot hirdetett a Szegedi Szabadtéri Játékok – Nem hiszed el, melyik világsikerű musicalt mutatják be a Dóm téren

Varázslat, szenvedély és kaland kavarog majd a nyári éjszakákban. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-ban minden műfajban a csúcsot hozza el a 95. évforduló alkalmából. A Broadway-szenzáció Wicked musical világpremierje pedig garantáltan történelmet ír a Dóm téren.

Delmagyar.hu

Évadot hirdetett a Szegedi Szabadtéri Játékok: Barnák László főigazgató ismertette a Dóm tér jövő évi műsorprogramját. Visszatér a tavalyi közönségkedvenc musical-szenzáció, lesz operaelőadás és már az is borítékolható, hogy a jövőre 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 2026-os évadának legnagyobb durranása a záróprodukció lesz.

A szegedi dóm előtt épül a Szegedi Szabadtéri Játékok színpada.
A jövő évad legnagyobb durranását több mint 65 millió ember látta már, most végre Magyarországon is bemutatják. Méghozzá a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri nagyszínpadán! Archív fotó: Török János

Hősök, kardok, csókok: így indul a jövő nyár a Dóm téren

Az évad július 4-én a Hősök hajnala című gigantikus néptánc-előadással indul, mely a mohácsi csata 500. évfordulójára készült. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes új produkciója két felvonásban dolgozza fel a nemzeti tragédia előzményeit és következményeit. Ezután négy estére visszatér az elmúlt évad közönségkedvence, A 3 testőr kalandmusical, amelynek előadásaira már most négyezer jegy elkelt.  

A Budafoki Dohnányi Zenekar Cinefonic című filmzenei koncertje július 24-én a mozirajongóknak kínál ritka csemegét: hollywoodi klasszikusok és kortárs filmzenék hangzanak el vizuális élménnyel fűszerezve, Guido Mancusi vezényletével.

Juronics Tamás rendezi Bizet mesterművét

Az operaprodukciót július 31-én és augusztus 1-jén is bemutatják. Bizet Carmen operáját a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendezésében, a Jászai-díjas Kentaur látványvilágával élvezheti a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége. A debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában a mexikói halottak napi karnevál hangulata ötvöződik az opera szenvedélyével. 

Wicked: világpremier a Szegedi Szabadtéri Játékokon

És végül, augusztus 14-én szabadtéri világpremierként mutatják be, majd további öt estén játsszák a jövő nyár legnagyobb durranását: a Wicked musicalt. Először lesz látható Magyarországon az Óz előzménytörténetét feldolgozó ikonikus musical, a Broadway egyik legnagyobb sikerdarabja. A világon több mint 65 millióan látták már 100 városban 16 nyelven. Szegeden Szente Vajk rendezésében, a hazai musicalélet legnagyobb neveivel és vadonatúj szereposztással éled újra a varázslatos történet Elphabáról és Glindáról: a zöld boszorkányról, akit mindenki félreismer, és a népszerű lányról, akit mindenki irigyel.

Szegedi hírek

