Nem hiszed el, mi történik Halloweenkor a Szegedi Vadasparkban

Idén sem marad el a Szegedi Vadaspark halloweeni borzongása – sőt, minden eddiginél vadabb kaland várja a résztvevőket. A bátor látogatók egy bűntényt deríthetnek fel október 31-én, pénteken 17 és 21 óra között. A parkban egy vérpezsdítő rémtörténet válik valósággá, ahol a látogató nem néző, hanem maga a főszereplő.

A Szegedi Vadaspark legsötétebb oldala tárul fel Halloween éjszakáján. Illusztráció: Shutterstock

Eltűnt az elefántok kincse – és ettől elszabadul a pokol a Szegedi Vadasparkban

A történet szerint eltűnt az elefántok elveszett kincse, és a szegedi állatkert látogatóira hárul a feladat, hogy kiderítsék, ki lopta el a halhatatlanságot ígérő szobrot. A nyomozás során különös figurák bukkannak fel: földöntúli lények, szellemek, boszorkányok és zombik lepik el a Vadaspark zegzugait, sőt Drakula is beköltözik kastélyába. Kiderül majd, hogy melyik fajok alkotják az állati maffia két nagy családját, akik örökös harcban állnak. A helyzet komolyságának érzékeltetésére a Vadaspark munkatársai elárulták, hogy lesz egy gondozó, aki menekülés közben teljesen elveszti majd a fejét. Szó szerint.

A park területét titkos állomások és sejtelmes jelek hálózzák be a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Kiskunsági Nemzeti Park közreműködésével.

Tűzbe borul az éjszaka: szikra show-val zárul a rémséges kaland

A nyomozáson túl a családi programok között zombitornán is részt lehet majd venni: a testet-lelket felpezsdítő edzést az Elefántház teraszán tartják, DJ Csongi szolgáltatja a kísértetiesen jó ritmusokat. A gyerekeknek cirkuszi játszóházzal is készülnek, és természetesen a közönségkedvenc látványetetések sem maradnak el: az oroszlánok véres vacsorája, az elefántok esti menüje és a medvék halas lakomája is terítékre kerül. A Halloweeni programok este tűzzsonglőr bemutatóval zárulnak, az ArtistCompany Szikra show-jával hevíti izzásig a hangulatot.