Ilyen szép szélmalmot, mint Fábiánsebestyénen, nem sokat látni! – galériával, videóval

Az I. Őszi Fábiánsebestyéni Szélmalomfesztivált az önkormányzat szervezte. A szélmalom a falun túl, Újváros felől található, ahová autóval, kerékpárral érkezett a látogatók egy része, de akár az ingyenes traktortaxit is igénybe lehetett venni.

A szélmalomra sokan voltak kíváncsiak a fesztiválon. Fotó: Kovács Erika

Patkót dobáltak, boszorkánnyal jósoltattak

A Cserna-féle szélmalom kertjében a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület jóvoltából lehetett többek között nemezelni, középkori pénztárcát készíteni, mini pajzsot festeni, egy sátor rejtekében boszorkánnyal jósoltatni. A legkisebbek patkót dobáltak, miközben középkori dallamok csendültek fel a malomkertben, ahol kemencés finomságok is készültek.

Nem tudni, ki volt az első molnár

Sokan körülnéztek a Cserna-féle szélmalomban, amit idősb Cserna János építtetett, majd a fiának hagyta örökül, aki az államosításig birtokolta azt. A szélmalom négyszintes. Hogy ki volt itt az első molnár, nem tudni, a neve nem maradt fenn. Annyi bizonyos, 1912-től Dávid István, 1920-tól Holub Pál, 1938-tól Vincze László, majd Olasz Sándor őrölte ott a gabonát. A malom utolsó molnárja Horváth János volt 1948-ig, utána a felesége kezelte a malmot.