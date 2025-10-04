19 órája
Ilyen szép szélmalmot, mint Fábiánsebestyénen, nem sokat látni! – galériával, videóval
A Cserna-féle szélmalomban is szét lehetett nézni szombaton, az I. Őszi Fábiánsebestyéni Malomfesztiválon. Ilyen szép és rendben tartott szélmalmot ritkán lehet látni. A meredek fagrádics ellenére fiatalok és idősebbek egyaránt vállalkoztak arra, hogy minden szinten megnézzék, milyen eszközökkel őrölték eleik hajdan a szélmalomban a búzát.
Az I. Őszi Fábiánsebestyéni Szélmalomfesztivált az önkormányzat szervezte. A szélmalom a falun túl, Újváros felől található, ahová autóval, kerékpárral érkezett a látogatók egy része, de akár az ingyenes traktortaxit is igénybe lehetett venni.
Patkót dobáltak, boszorkánnyal jósoltattak
A Cserna-féle szélmalom kertjében a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület jóvoltából lehetett többek között nemezelni, középkori pénztárcát készíteni, mini pajzsot festeni, egy sátor rejtekében boszorkánnyal jósoltatni. A legkisebbek patkót dobáltak, miközben középkori dallamok csendültek fel a malomkertben, ahol kemencés finomságok is készültek.
Nem tudni, ki volt az első molnár
Sokan körülnéztek a Cserna-féle szélmalomban, amit idősb Cserna János építtetett, majd a fiának hagyta örökül, aki az államosításig birtokolta azt. A szélmalom négyszintes. Hogy ki volt itt az első molnár, nem tudni, a neve nem maradt fenn. Annyi bizonyos, 1912-től Dávid István, 1920-tól Holub Pál, 1938-tól Vincze László, majd Olasz Sándor őrölte ott a gabonát. A malom utolsó molnárja Horváth János volt 1948-ig, utána a felesége kezelte a malmot.
Az egyik legszebb és legjobb állapotú szélmalom
A malom a 20. század végére erősen megrongálódott, csak a tetőzet nélküli téglafal állt a pusztában. A hozzá tartozó épületek már korábban megsemmisültek. A szélmalmot 2001-ben teljesen felújították. Új tetőszerkezetet, vitorlákat és belső szerkezetet kapott, a régi fényében tündökölt. Csakhogy a lapátok nem sokáig bírták, az első viharban teljesen tönkrementek. Ezért a felújítás után három évvel leszerelték azokat. A 2010-es évek elején a Cserna-féle szélmalom egyik oldala bedőlt, amit az örökségvédelmi hivatal kijavíttatott. A malom az önkormányzat tulajdona, szépen rendben tartják az épületet és a hozzá tartozó kertet is. A település lakói szívesen rendeznek itt családi összejöveteleket, most pedig hagyományteremtő céllal az önkormányzat szélmalomfesztivált is szervezett a település fontos történelmi emlékéhez.
