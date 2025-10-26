1 órája
Agyterem, láncolt zongoraszék és egy „facsontváz” – szokatlan pillanatok Csongrád-Csanádból
A kedvenceim azok a fényképek, amiket eddig még nem adtam le, mert nem kapcsolódtak az aktuális témához. A szokatlan fotográfiák és azokon a furcsa helyzetek azonban azután „kiabálnak”, hogy megjelenjenek, ennek jött el sora.
A napi mókuskerékben azért készülnek olyan fotók, amelyek nem kötődnek az aktuális témához, de valamiért szemet szúrtak, felhívták magukra a figyelmet a tárgyak és a helyzetek, és úgy éreztem, mindenképpen le kell fényképeznem az okostelefonommal. Így születhetnek szokatlan fotográfiák, amik lehetnek mókásak vagy szomorúak, megörökítve az élet és az idő „alkotta” dolgokat. Ezekből válogattam egy csokorra valót.
Szokatlan fotográfiák
Mikor az összeállításhoz kerestem a képeket, többször mosolyra fakasztottak, amiket megtaláltam és végül beválogattam a csapatba. Csak pár példa. A tiszaszigeti faluház rendezvénytermének falán a „nagyterem” felirat helyett „agyterem” virít, az n-betűt vagy az idő, vagy egy vicces helybeli tüntette el. De érdekes a két magára maradt kukafedél, a fa által benőtt vasúti kellék, vagy az Indóház téri vasútállomás emeletén a zongorához láncolt zongoraszék. Előtte az idézet Kodály Zoltántól: „Legyen a zene mindenkié”, viszont úgy látszik, akadt aki attól tartott, nem a zene, hanem a szék kell valakinek. Megemlítem még a kerekesszékes embert a két veterán autó előtt, és a szokatlan látványt nyújtó csupasz „facsontvázat” a többi leveles között.
Szokatlan fotográfiákFotók: Imre Péter
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Autósok figyelem! Ideiglenesen leáll az e-matrica értékesítése