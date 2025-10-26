Agyterem, láncolt zongoraszék és egy „facsontváz” – szokatlan pillanatok Csongrád-Csanádból

A napi mókuskerékben azért készülnek olyan fotók, amelyek nem kötődnek az aktuális témához, de valamiért szemet szúrtak, felhívták magukra a figyelmet a tárgyak és a helyzetek, és úgy éreztem, mindenképpen le kell fényképeznem az okostelefonommal. Így születhetnek szokatlan fotográfiák, amik lehetnek mókásak vagy szomorúak, megörökítve az élet és az idő „alkotta” dolgokat. Ezekből válogattam egy csokorra valót.

A szokatlan fotók olykor furcsa helyzeteket ábrázolnak. Fotó: Imre Péter

Szokatlan fotográfiák

Mikor az összeállításhoz kerestem a képeket, többször mosolyra fakasztottak, amiket megtaláltam és végül beválogattam a csapatba. Csak pár példa. A tiszaszigeti faluház rendezvénytermének falán a „nagyterem” felirat helyett „agyterem” virít, az n-betűt vagy az idő, vagy egy vicces helybeli tüntette el. De érdekes a két magára maradt kukafedél, a fa által benőtt vasúti kellék, vagy az Indóház téri vasútállomás emeletén a zongorához láncolt zongoraszék. Előtte az idézet Kodály Zoltántól: „Legyen a zene mindenkié”, viszont úgy látszik, akadt aki attól tartott, nem a zene, hanem a szék kell valakinek. Megemlítem még a kerekesszékes embert a két veterán autó előtt, és a szokatlan látványt nyújtó csupasz „facsontvázat” a többi leveles között.