Tanterem a bárpult mellett: ilyen presszó nincs még egy a városban, de az országban se – galériával, videóval

Új, különleges vendéglátóhely nyílt Szeged belvárosában két hete, alig pár lépésre a Szegedi Tudományegyetem könyvtárától. A Szünet Presszó a legendás Nyugi Kert kistestvére, ami igazi kulthellyé vált a szegedi egyetemisták újabb és újabb generációinak körében. Köztudott ugyanis, hogy évtizedek óta nem szerzett hallgató diplomát az SZTE-n, aki ne tivornyázott volna már egy jót a Nyugiban. Ahogy Kozma Zoltán és Nagymihály Gábor üzemeltetők fogalmaztak, a Nyugi és a Szünet kapcsolata olyan, mint Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito az Ikrekben: ugyanaz a DNS, csak más testben.

Tanóra vagy tivornya? A Szünet Presszóban sosem lehet biztosan tudni, merre billen a mérleg. Ezért is imádják annyira az egyetemisták. Fotó: Karnok Csaba

Krétapor és sörhab: vissza az iskolapadba, de most önként

A Szünet nem egyszerűen duplázta, de egészen extrém dizájnelemmel spékelte a Nyugi-élményt. Nem csak Szegeden, de sejthetően országszerte sem akad párja, ugyanis alig pár lépésre a bárpulttól egy komplett, retró tantermet alakítottak ki. Klasszikus, zöld iskolapadok, krétás tábla, katedra, tanárbábu, zászlók, a falakon fogas és retró iskolai pillanatképek: minden a helyén van, egy pillanat alatt bárki visszacsöppenhet a diákévek hangulatába.

– Szeged egyetemi város, adta magát az ötlet. Kávét vagy sört bárhol lehet inni, de szerintem iskola nem sok presszóban van – jegyezte meg mosolyogva Kozma Zoli.