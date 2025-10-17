1 órája
Tanterem a bárpult mellett: ilyen presszó nincs még egy a városban, de az országban se – galériával, videóval
Egészen új értelmet kap a „beülünk tanulni” kifejezés Szeged legújabb és legextrémebb egyetemi kocsmájában. A Szünet Presszó törzshely és alibi egyben, ahol senkinek sem kell választani a tanulás és a lazítás között. Olyan csavarral turbózták a helyet, aminek messze földön nincs párja.
Új, különleges vendéglátóhely nyílt Szeged belvárosában két hete, alig pár lépésre a Szegedi Tudományegyetem könyvtárától. A Szünet Presszó a legendás Nyugi Kert kistestvére, ami igazi kulthellyé vált a szegedi egyetemisták újabb és újabb generációinak körében. Köztudott ugyanis, hogy évtizedek óta nem szerzett hallgató diplomát az SZTE-n, aki ne tivornyázott volna már egy jót a Nyugiban. Ahogy Kozma Zoltán és Nagymihály Gábor üzemeltetők fogalmaztak, a Nyugi és a Szünet kapcsolata olyan, mint Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito az Ikrekben: ugyanaz a DNS, csak más testben.
Krétapor és sörhab: vissza az iskolapadba, de most önként
A Szünet nem egyszerűen duplázta, de egészen extrém dizájnelemmel spékelte a Nyugi-élményt. Nem csak Szegeden, de sejthetően országszerte sem akad párja, ugyanis alig pár lépésre a bárpulttól egy komplett, retró tantermet alakítottak ki. Klasszikus, zöld iskolapadok, krétás tábla, katedra, tanárbábu, zászlók, a falakon fogas és retró iskolai pillanatképek: minden a helyén van, egy pillanat alatt bárki visszacsöppenhet a diákévek hangulatába.
– Szeged egyetemi város, adta magát az ötlet. Kávét vagy sört bárhol lehet inni, de szerintem iskola nem sok presszóban van – jegyezte meg mosolyogva Kozma Zoli.
Krétapor és sörhab: vissza az iskolapadbaFotók: Karnok Csaba
Nyomdából tanterem: így született a Szünet Presszó
A vadiúj egyetemi kocsma korábban Agárúr néven működött a Zászló és Vitéz utca sarkán. Zoli elmondta, hogy a tanteremben korábban nyomdagépek dolgoztak, pólókat nyomtattak.
– A nyomdagépek miatt eleve hangszigetelt ajtó volt a tanulószobán, amit megtartottunk, mert így tényleg csendben tudnak tanulni bent, akik akarnak. De beraktunk egy tévét is, amire laptoppal is rácsatlakozhatnak, így akár előadásokat is tarthatnak, erre már volt is példa. Az Erasmusosok is tartottak már összejövetelt – mondta Zoli, aki egy már bezárt szegedi iskola berendezéseit megvásárolva rendezte be a termet.
– Azt már a Nyugiban is láttuk, hogy az egyetemistáknak lenne igénye arra, hogy legyen hol tanulniuk kávé mellett csendben, ahol nem szól zene. Ha két kurzus között van egy-két szabad órájuk, nem mennek haza – fűzte hozzá.
Alibik mennyországa, avagy este a hangulat elszabadul
Napközben a tanulni vágyóké a terep a tanteremben, estére azonban rendszerint átalakulnak az igények. Volt már kvízest, fociest, horgoló és egyéb kézműves workshop is a retró környezetben.
Persze akad még egy nagy előnye a kocsmabeli tanulószobának: alibinek sem utolsó. Kiváló lehetőséget biztosít, hogy egy-egy titkolni vágyott dorbézolás alatt megfelelő hátteret adjon akár egy videóhívásban a terelésnek: „most nem tudok beszélni, még órán vagyok”.
Olcsó sör és bundás kenyér: retró tanteremhez retró árak dukálnak
Miközben a hely egészen egyedi, maradtak a Nyugiban megszokott, hallgatóbarát árak: korsó sör 690, folyóbor 280, deci kóla 150 forinttól kapható. Az olcsó sör és a retró iskolaélmény mellett ráadásul olyan életmentő, helyben készített „basic kajákat” is kínálnak, mint a kőbányai szendvics (parizeres vagy szalámis), a rántotta, bundás kenyér, vagy a másnapos gyomor legnagyobb gyógyíre: a forró leves.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Megőrültek érte a szegediek: ingyen tacóért álltak sorba a Kígyó utcában
Szegedi hírek
- Élelmezési világnap: Tarján Zsófi és a Honeybeast a szegedi ebédmentőkhöz csatlakozott
- Könnyekig megható: 360 diák tette le esküjét a Gedói Általános Iskolában – galériával
- GPS buktatta le a roller tolvajt Szegeden – néhány órán belül visszakerült a zsákmány
- Botrány vagy divat? Kim Kardashian szőrös tangája felrobbantotta a netet
- Elhidegülés, bűn, bosszú: egy házasság legsötétebb árnyalatai – galériával