Csongrádon a múzeum most kifutóvá változik, ahol a múlt ruhái kelnek életre

Akit érdekel a divat iránt és nem rest ellátogatni a Tari László Múzeumba október 25-én, szombaton, valóságos divatparádé részese lehet. Lesz például egy interaktív előadás a lakáskultúra-divat változásairól. Kovács Sándor történész az intézmény gyűjteményéből válogatott darabok bevonásával mutatja be a nagyipari termékek divat diktálta változásait. Ugyancsak látható lesz egy minikiállítás viseletbe öltöztetett magyar babákból Tóth Tímea Tamara tárlatvezetésével. A Háziipari Szövetkezeti termékek ajándék- és presztízsértékkel is bírtak, erről mesél majd előadásában a Népek Háza Babamúzeum múzeumpedagógusa.

A Tari László Múzeum Csongrádon. Archív fotó

A Tari László Múzeum ingyenes kínálata

Egy divatról szóló múzeumi délután természetesen nem telhet el divatbemutató nélkül. A csongrádi háziipar tevékenységét bemutató időszaki kiállítás tematikájához és a korszakhoz kapcsolódó retró divatbemutató helyszíne a múzeum új állandó kiállítása, annak három összefüggő terme. A bemutató célja a Tari László Múzeum gyűjteményi darabjainak bemutatása és a közönséggel való megismertetése lesz, a Kádár-korszak ikonikus ruhadarabjainak és kiegészítőinek felvonultatásával, Kovács Sándor konferálása mellett. Emellett lesz egy kortárs divatbemutató is a népi motívumok bűvöletében. A modellek által itt viselt darabok a Rozmaring Hungarian Design termékei, amely a magyar tradícióból, minta- és formavilágból inspirálódva hoz létre fiatalok számára hétköznapi kényelmes, vidám, élettel teli ruhadarabokat. Az alkotó, Rengei Georgina kötött pulóvereket, poncsókat készít, amelyeken sokak szerint a népmesék világát eleveníti meg, a ruhákhoz készített ékszereket pedig Soká-Herczeg Melinda tervezi.

Beöltözős szelfipontnál lehet fotózkodni

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a rendezvény ideje alatt, azaz délután 2-től látható lesz Feketéné Cseh Fruzsina néprajzkutató kiállítása, amely bemutatja a háziipar jelentőségét Csongrád életében. Megrendezik a népi ihletésű kortárs alkotók, kézművesek divattermékeinek vásárát és bemutatót tartanak a csongrádi Kézimunka Szakkör csipkeverői. Beöltözős szelfipont is szórakoztatja a megjelenteket retró ruhákkal.