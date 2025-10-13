október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges program

1 órája

Csongrádon a múzeum most kifutóvá változik, ahol a múlt ruhái kelnek életre

Címkék#Tari László Múzeum#Múzeumok Őszi Fesztiválja#divatbemutató

A Múzeumok Őszi Fesztiválja hamarosan Csongrádra is elér: október 25-én, szombaton délután 2-től mindet elönt a divatláz! A Tari László Múzeum többek között interaktív előadással, babák kiállításával és divatbemutatóval várja az érdeklődőket ingyenesen.

Szabó Imre

Akit érdekel a divat iránt és nem rest ellátogatni a Tari László Múzeumba október 25-én, szombaton, valóságos divatparádé részese lehet. Lesz például egy interaktív előadás a lakáskultúra-divat változásairól. Kovács Sándor történész az intézmény gyűjteményéből válogatott darabok bevonásával mutatja be a nagyipari termékek divat diktálta változásait. Ugyancsak látható lesz egy minikiállítás viseletbe öltöztetett magyar babákból Tóth Tímea Tamara tárlatvezetésével. A Háziipari Szövetkezeti termékek ajándék- és presztízsértékkel is bírtak, erről mesél majd előadásában a Népek Háza Babamúzeum múzeumpedagógusa.

Tari László Múzeum
A Tari László Múzeum Csongrádon. Archív fotó

A Tari László Múzeum ingyenes kínálata

Egy divatról szóló múzeumi délután természetesen nem telhet el divatbemutató nélkül. A csongrádi háziipar tevékenységét bemutató időszaki kiállítás tematikájához és a korszakhoz kapcsolódó retró divatbemutató helyszíne a múzeum új állandó kiállítása, annak három összefüggő terme. A bemutató célja a Tari László Múzeum gyűjteményi darabjainak bemutatása és a közönséggel való megismertetése lesz, a Kádár-korszak ikonikus ruhadarabjainak és kiegészítőinek felvonultatásával, Kovács Sándor konferálása mellett. Emellett lesz egy kortárs divatbemutató is a népi motívumok bűvöletében. A modellek által itt viselt darabok a Rozmaring Hungarian Design termékei, amely a magyar tradícióból, minta- és formavilágból inspirálódva hoz létre fiatalok számára hétköznapi kényelmes, vidám, élettel teli ruhadarabokat. Az alkotó, Rengei Georgina kötött pulóvereket, poncsókat készít, amelyeken sokak szerint a népmesék világát eleveníti meg, a ruhákhoz készített ékszereket pedig Soká-Herczeg Melinda tervezi. 

Beöltözős szelfipontnál lehet fotózkodni

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a rendezvény ideje alatt, azaz délután 2-től látható lesz Feketéné Cseh Fruzsina néprajzkutató kiállítása, amely bemutatja a háziipar jelentőségét Csongrád életében. Megrendezik a népi ihletésű kortárs alkotók, kézművesek divattermékeinek vásárát és bemutatót tartanak a csongrádi Kézimunka Szakkör csipkeverői. Beöltözős szelfipont is szórakoztatja a megjelenteket retró ruhákkal.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu