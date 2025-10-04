Erdélytől az óceánig: világot hódítottak a Tiszavirág néptáncosai – galériával, videóval

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a deszki Tiszavirág Néptáncegyesület. Az új évad elején nagy szeretettel tárták szélesre kapuikat és szívüket azok előtt, akik szívesen csatlakoznának a Tiszavirágosok nagy családjához. Minden korosztályból örömmel fogadják az új tagokat szegedi, deszki és röszkei bázisukon is.

Felejthetelen élmény volt Tiszavirág Néptáncegyesület nyári szezonja. Fotó: Karnok Csaba

Szabadtéri diadal után közösségépítés a Kárpátok ölelésében

Gigantikus, telt házas évadzáróját a Szegedi Szabadtéri Játékokon tartotta a Tiszavirág Néptáncegyesület. Tóth Gábor Örökség-díjas táncpedagógus a Csillegő csoporttal még aznap este buszra szállt és elindult az erdélyi Oroszhegyre táborozni, amely Deszk testvértelepülése.

– A táborban a tánc mellett arra is lehetőséget biztosítottunk, hogy Erdéllyel és a Kárpátokkal is megismerkedjenek kicsit a gyerekek. Hegyi pikniket rendeztünk, ahová a gyerekek nagy örömére traktorral utaztunk fel, óriás élmény volt számukra. Ellátogattunk Szejkefürdőre és Csíksomlyóra is, utóbbi búcsújáró településen éppen akkor tartották az Ezer Székely Leány Napja hagyományőrző találkozót, ahol egész nap népi programok zajlottak – mesélte Tóth Gábor, aki feleségével, a szintén Örökség-díjas Goda Katalin táncpedagógussal alapította és vezeti immár csaknem tíz éve a Tiszavirág Néptáncegyesületet.

Tiszavirág Néptáncegyesület: ahol néptánc és emberség kéz a kézben jár

Az erdélyi kirándulás után a Tiszavirágosok mozgalmas nyarának következő állomása a Martin György Néptáncfesztivál volt, ahol idén is zajos sikert arattak az ifjú néptáncosok. Majd következett az ÁGOTA tábor, amelynek évek óta immár elmaradhatatlan résztvevői.

– Sok néptáncos fiatalunk önkéntesként vett részt a táborokban, ami óriási büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a Tiszavirágban ne csak jó néptáncosokat, de jó embereket is neveljünk. Olyan értékek mellett köteleződtünk el, amelyek arra buzdítják a gyerekeket, hogy legyenek büszkék magyarságukra, városukra, családjukra, a tisztesség és a becsület útján járjanak, és legyenek segítőkészek. Jó látni, hogy milyen örömmel jelentkeznek testvérközösségünk, az ÁGOTA Alapítvány táboraiba, hogy tovább adhassanak abból a szeretetből és törődésből, ami kapnak a családjuktól vagy akár a Tiszavirágos közösségtől – fejtette ki Goda Katalin.