5 órája
Tökfaragás Szegeden: idén is rémisztően jó hangulat vár a családokra!
A Halloween egyik legkedveltebb hagyománya idén is meghatározza az őszi hétvégéket Szegeden és környékén. A tökfaragás Szegeden most sem marad el: a városban és a környező településeken számos helyszínen várják a családokat. A Füvészkerttől a szatymazi Faluházig, a Csillagösvénytől a szőregi művelődési házig mindenki találhat magának egy igazán „tök jó” programot.
Még a tökfaragáshoz is kell némi tehetség, ezért teljesen természetes, ha nem az erősséged a halloweeni tökfaragás. A tök lehet csúnya vagy szép – sőt, a legijesztőbb arcok éppen nem a szépségükről híresek. Szegeden és környékén is szerveznek közösségi tökfaragásokat, hogy senkinek se kelljen otthon egyedül farigcsálni. Mutatjuk, hol lesz tökfaragás Szegeden és környékén, összeszedtük a legjobbakat!
Tökfaragás Szegeden és környékén - ezeken a helyeken tudod kipróbálni képességeid
- Október 25–26-án a TÖKéletes hétvége várja a családokat a Szent István téren, rengeteg izgalmas programmal: kézműves vásár, gyermekműsorok, bábszínház, tökfaragás Doktor Zoltán ételszobrász vezetésével, zenés programok, interaktív játékok, töklámpás-szépségverseny, valamint óriás építőkockák, körhinta és pónilovaglás. A hétvége minden korosztály számára tartogat szórakozást és kreatív élményeket.
- Október 25-én halloweeni programokat tartanak Makón, a Lombkorona Sétánynál. Délelőtt 10 órától gyermekprogramok, 14 órától kézműveskedés, tökfaragás és díszkészítés várja a családokat. Lesz arcfestés, játszóház, este pedig szellemvonatozás, csokigyűjtés, pókmászás és szellemjárás – a fantáziadús programok minden korosztályt megmozgatnak.
- Ugyanezen a napon Mindszenten is igazi családi Halloween-hangulat várja az érdeklődőket a Dél-Alföldi Lovasudvarban. A programok között lesz arcfestés, pónilovaglás, lovaskocsizás, halloweeni fotózás, kézműveskedés és rajzverseny, valamint kecske- és minipóni-simogató.
- Október 30-án, 16 és 19 óra között rendezik meg a „Tök Csütörtök” programot Szőregen, a Tömörkény István Művelődési Házban. A Halloween hangulatát családias események idézik meg: szörnysüti- és jelmezverseny, tökfaragás, töklámpás-készítés, csillámtetoválás és arcfestés is várja a látogatókat. Fellép a Csiga Duó 17 órától, 18 órától pedig Halloweeni Top Dance-bemutató szórakoztatja a közönséget.
- Október 31-én, pénteken, 16 és 19 óra között a szatymazi Faluházban rendezik meg a „HELLO TÖK!” elnevezésű halloweeni programot. A résztvevők kipróbálhatják a tökfaragást, bejárhatják a szellemjárást, megkóstolhatják a tökös süteményeket, és felfedezhetik a „Rémségek szobája” hátborzongató világát. Az esemény célja, hogy a közösség együtt élje át a Halloween hangulatát.
- Ugyanezen az estén visszatér a halloweeni borzongás Ópusztaszerre, a Szoborkert utca 1. szám alatt található Csillagösvénybe. A látogatók kipróbálhatják a tökfaragást, elkészíthetik saját vérfagyasztó töklámpásukat, majd bátran elindulhatnak az éjszakai labirintus sötét ösvényein. Az este végén mindenki hazaviheti saját alkotását – emlékül egy igazán különleges, hátborzongató halloweeni estéről.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A hely, ahol egy kandúr a főnök – a szegedi nyomda vásárlóinak szívét már Pemete rabolja el
Paula, a robot már dolgozik a városházán – az MI-asszisztens rögtön Márki-Zay Pétert eligazította
Szegedi hírek
- Az iskola, ahol Klebelsberg is beszédet mondott, ma is a jövőt neveli Szegeden – galériával, videóval
- Sokba kerülhet, ha ezt most csinálod a kertben, tilos és büntetés jár érte
- Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban
- A fiúk vették át a hatalmat a szegedi képviselő családjában – érkezik a harmadik unoka
- Nehezítik a közlekedést a Szentháromság utcában – nem egy-két napos munkáról van szó