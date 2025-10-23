Tökfaragás Szegeden: idén is rémisztően jó hangulat vár a családokra!

Még a tökfaragáshoz is kell némi tehetség, ezért teljesen természetes, ha nem az erősséged a halloweeni tökfaragás. A tök lehet csúnya vagy szép – sőt, a legijesztőbb arcok éppen nem a szépségükről híresek. Szegeden és környékén is szerveznek közösségi tökfaragásokat, hogy senkinek se kelljen otthon egyedül farigcsálni. Mutatjuk, hol lesz tökfaragás Szegeden és környékén, összeszedtük a legjobbakat!

A tökfaragáshoz kapcsolódó programok Szegeden sem maradhatnak el, a családokat számos helyszínen várják közösségi halloweeni eseményekkel. Illusztráció: Shutterstock

Tökfaragás Szegeden és környékén - ezeken a helyeken tudod kipróbálni képességeid

Október 25–26-án a TÖKéletes hétvége várja a családokat a Szent István téren, rengeteg izgalmas programmal: kézműves vásár, gyermekműsorok, bábszínház, tökfaragás Doktor Zoltán ételszobrász vezetésével, zenés programok, interaktív játékok, töklámpás-szépségverseny, valamint óriás építőkockák, körhinta és pónilovaglás. A hétvége minden korosztály számára tartogat szórakozást és kreatív élményeket.

a várja a családokat a Szent István téren, rengeteg izgalmas programmal: kézműves vásár, gyermekműsorok, bábszínház, tökfaragás vezetésével, zenés programok, interaktív játékok, töklámpás-szépségverseny, valamint óriás építőkockák, körhinta és pónilovaglás. A hétvége minden korosztály számára tartogat szórakozást és kreatív élményeket. Október 25-én halloweeni programokat tartanak Makón , a Lombkorona Sétánynál. Délelőtt 10 órától gyermekprogramok, 14 órától kézműveskedés, tökfaragás és díszkészítés várja a családokat. Lesz arcfestés, játszóház, este pedig szellemvonatozás, csokigyűjtés, pókmászás és szellemjárás – a fantáziadús programok minden korosztályt megmozgatnak.

halloweeni programokat tartanak , a Lombkorona Sétánynál. Délelőtt 10 órától gyermekprogramok, 14 órától kézműveskedés, tökfaragás és díszkészítés várja a családokat. Lesz arcfestés, játszóház, este pedig szellemvonatozás, csokigyűjtés, pókmászás és szellemjárás – a fantáziadús programok minden korosztályt megmozgatnak. Ugyanezen a napon Mindszenten is igazi családi Halloween-hangulat várja az érdeklődőket a Dél-Alföldi Lovasudvarban . A programok között lesz arcfestés, pónilovaglás, lovaskocsizás, halloweeni fotózás, kézműveskedés és rajzverseny, valamint kecske- és minipóni-simogató.

is igazi családi Halloween-hangulat várja az érdeklődőket a . A programok között lesz arcfestés, pónilovaglás, lovaskocsizás, halloweeni fotózás, kézműveskedés és rajzverseny, valamint kecske- és minipóni-simogató. Október 30-án , 16 és 19 óra között rendezik meg a „Tök Csütörtök” programot Szőregen , a Tömörkény István Művelődési Házban. A Halloween hangulatát családias események idézik meg: szörnysüti- és jelmezverseny, tökfaragás, töklámpás-készítés, csillámtetoválás és arcfestés is várja a látogatókat. Fellép a Csiga Duó 17 órától, 18 órától pedig Halloweeni Top Dance -bemutató szórakoztatja a közönséget.

, 16 és 19 óra között rendezik meg a programot , a Tömörkény István Művelődési Házban. A Halloween hangulatát családias események idézik meg: szörnysüti- és jelmezverseny, tökfaragás, töklámpás-készítés, csillámtetoválás és arcfestés is várja a látogatókat. Fellép a 17 órától, 18 órától pedig -bemutató szórakoztatja a közönséget. Október 31-én , pénteken, 16 és 19 óra között a szatymazi Faluházban rendezik meg a „HELLO TÖK!” elnevezésű halloweeni programot. A résztvevők kipróbálhatják a tökfaragást, bejárhatják a szellemjárást, megkóstolhatják a tökös süteményeket, és felfedezhetik a „Rémségek szobája” hátborzongató világát. Az esemény célja, hogy a közösség együtt élje át a Halloween hangulatát.

, pénteken, 16 és 19 óra között a rendezik meg a elnevezésű halloweeni programot. A résztvevők kipróbálhatják a tökfaragást, bejárhatják a szellemjárást, megkóstolhatják a tökös süteményeket, és felfedezhetik a „Rémségek szobája” hátborzongató világát. Az esemény célja, hogy a közösség együtt élje át a Halloween hangulatát. Ugyanezen az estén visszatér a halloweeni borzongás Ópusztaszerre, a Szoborkert utca 1. szám alatt található Csillagösvénybe. A látogatók kipróbálhatják a tökfaragást, elkészíthetik saját vérfagyasztó töklámpásukat, majd bátran elindulhatnak az éjszakai labirintus sötét ösvényein. Az este végén mindenki hazaviheti saját alkotását – emlékül egy igazán különleges, hátborzongató halloweeni estéről.