31 perce
Megérkezett Balástya új büszkesége – a színpad, ami mindent visz!
A Versenyképes Járások programban Balástya 51 millió forintot költhet. Ebből 32 millióból új mobilszínpad kerül a településre, ami a közösségi rendezvényeken tesz majd jó szolgálatot.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a balástyai önkormányzat a Versenyképes Járások programban 51 millió forintot költhet. Ebből 19 millió az E5-ös út menti buszvárók felújítására, komfortosabbá tételére megy, 32 millió forintért pedig mobilszínpadot, olyan mobil fény- és hangtechnikai berendezést vásárolnak – mondta el akkor Ujvári László polgármester –, ami a saját rendezvényeiken és a felújított művelődési házon kívül térségi eseményeken is magas színvonalon gondoskodhat a hangosításról és a fényekről. Az új mobilszínpad új lehetőségeket rejt majd.
Új mobilszínpad
Ujvári László hangsúlyozta: a szemlélet, a pályázati kiírás szellemisége az olyan fejlesztéseket, beruházásokat preferálta, amelyek adott esetben járási, kistérségi szintű feladatokat is elláthatnak, mint, ahogy utaltunk is rá. Visszatérve az új mobilszínpadhoz: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium döntése értelmében a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 32 millió forintos, százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült a Versenyképes Járások programban, a már citált mobilszínpadra, ami Balástyán valósul meg.
Meghatározott beszerzések
A felhasználásnál feltétel, hogy a pénz kizárólag a meghatározott beszerzésekre költhető el, és a megítélt összeget nem lehet más forrásból származó támogatással összevonni. A részletes elszámolásról a társulásnak a program végén beszámolót kell készítenie. A beruházásnak köszönhetően a térség települései – köztük Balástya is – korszerű, sokoldalúan használható eszközökkel gazdagodnak, amelyek a helyi rendezvények színvonalát emelik majd a jobb technikával.
Szerencsejátékkal dőlt el, Fodor Rajmundék nem lehetnek ott az Ázsia Expressz döntőjében
Alig terem most ez a rákmegelőző vitaminbomba, pedig igazi csodaszernek tartják
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!