Ki kapja meg jövő januárban a Vásárhelyi Művészeti-díjat?

Hódmezővásárhely közgyűlése meghirdette a pályázatát, várják az „ajánlóleveleket” a Vásárhelyi Művészeti-díjra.

Az idei egyik díjazott Fonay Tibor dzsesszzenész volt, aki az Őszi Tárlat megnyitóján is közreműködött. Fotó: Kovács Erika

Korábban Bessenyei-díj volt

A Vásárhelyi Művészeti-díjat azután hozta létre az önkormányzat, miután 2020 januárjában, a magyar kultúra napjához kötődő Bessenyei-díjátadón B. Élthess Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye bejelentette, hogy visszavonja a díj névhasználati jogát. Az özvegy azzal indokolta ezt, hogy nem engedheti meg, hogy Bessenyei Ferenc, a színészóriás nevét politikai célokra használják fel.

A vásárhelyi közélet miatt vonta vissza a névhasználatot

„Bessenyei Ferenc olyan magyar volt, aki Széchenyi Istvánhoz hasonlóan soha nem napi politikai célokért, hanem mindig az egyetemes, örök érvényű igazságokért és a magyar nép erkölcsi, kulturális felemelkedéséért harcolt. Egész életében szenvedett attól, hogy ebben az országban mindig két zászló volt, hogy ez a nép folyton kétfelé szakad. Ezért én, mint Bessenyei Ferenc özvegye, és szellemi hagyatékának őrzője, soha nem engedhetem meg, hogy Bessenyei Ferenc nevét bármilyen politikai csoportosulás, bármely hatalom saját céljaira használja, kihasználja, nevével visszaéljen. Sajnos Hódmezővásárhely polgárai, majd önkormányzata úgy döntött, hogy a városban már jó ideje ádáz politikai természetű csatározásokat tovább folytatják, és e csatározásból az idei Bessenyei-díjat sem hagyják ki. Ez az eljárás sem Bessenyei Ferenc szellemiségének, sem a díj kiírásakor részben az alapítók, részben azt általam meghatalmazott célkitűzéseknek, feltételeknek nem felel meg.” - mondta az ünnepségen B. Élthes Eszter.

Vásárhelyi Művészeti-díj: Október 15-ig lehet jelölni

A következő évben már Vásárhelyi Művészeti-díj lett az elismerés neve. A díjat azok a magánszemélyek és közösségek kaphatják, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, valamint a nemzeti értékek megőrzéséért végzett munkájukban kiemelkedőt nyújtottak. A díj két kategóriában adható, hivatásos és amatőr kategóriában, mindkét esetben egyéneknek és csoportoknak is odaítélhető. Minden vásárhelyi lakos tehet jelölést október 15-ig, az erre szolgáló, a város honlapján elérhető jelölőlapon, amit a e-mail címre kell eljuttatni.