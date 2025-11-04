Egy nap, amikor a mozilátogatás többet jelent – rendhagyó filmélményt kínál a Belvárosi Mozi

Idán már tizedik alkalommal várják a művészmozik és az európai filmek rajongóit az Európai Art Mozi Nap, amelyet november 23-án, vasárnap 45 ország több mint hétszáz art mozijában rendeznek meg. A CICAE, azaz az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége és az Europai Cimenas hálózat kezdeményezésére elindított, a határokat átívelő esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik, mint kulturális és közösségi terek fontosságára, valamint az európai filmművészet sokszínűségére.

A Belvárosi Mozi ismét teret ad a művészetnek. Archív Fotó: Frank Yvette

Európa újra mozizni megy – a Belvárosi Mozi saját műsorral készül

A projektben résztvevő mozik ezen a napon fesztiváldíjas európai filmkülönlegességek és új magyar alkotások vetítésével várják az érdeklődőket. Az eseményhez csatlakozott hazai filmszínházak, csaknem az összes magyarországi art mozi, egyedileg alakítják ki műsorukat, lehetőséget adva a nézőknek, hogy akár hetekkel vagy hónapokkal az országos premier előtt, elsőként láthassák a kiválasztott alkotásokat.

A nap, amikor a Belvárosi Mozi termei megtelnek művészettel

Ezen a napon a mozi termeiben igazi művészetnek lehetünk szemtanúi. A gondosan összeválogatott műsoron francia, olasz, német, belga és magyar filmek is helyet kaptak.

Az alábbi filmeket tekinthetik meg az érdeklődők

13:45 – Sarkvidéki varázslat

15:30 – A feltámasztott Notre-Dame

15:45 – Elfajult nyaralás

17:15 – Csendes barát

17:30 – A fény

18:00 – Szenvedélyes nők

20:00 – Szicíliai levelek

20:30 – Hiszünk nektek