1 órája
Egy nap, amikor a mozilátogatás többet jelent – rendhagyó filmélményt kínál a Belvárosi Mozi
A művészmozik és az európai filmek szerelmesei fellélegezhetnek. November 23-án a Belvárosi Moziban is megtekinthető lesz a fesztiváldíjas filmalkotások zöme. Mutatjuk, mire lehet számítani.
Idán már tizedik alkalommal várják a művészmozik és az európai filmek rajongóit az Európai Art Mozi Nap, amelyet november 23-án, vasárnap 45 ország több mint hétszáz art mozijában rendeznek meg. A CICAE, azaz az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége és az Europai Cimenas hálózat kezdeményezésére elindított, a határokat átívelő esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a művészmozik, mint kulturális és közösségi terek fontosságára, valamint az európai filmművészet sokszínűségére.
Európa újra mozizni megy – a Belvárosi Mozi saját műsorral készül
A projektben résztvevő mozik ezen a napon fesztiváldíjas európai filmkülönlegességek és új magyar alkotások vetítésével várják az érdeklődőket. Az eseményhez csatlakozott hazai filmszínházak, csaknem az összes magyarországi art mozi, egyedileg alakítják ki műsorukat, lehetőséget adva a nézőknek, hogy akár hetekkel vagy hónapokkal az országos premier előtt, elsőként láthassák a kiválasztott alkotásokat.
A nap, amikor a Belvárosi Mozi termei megtelnek művészettel
Ezen a napon a mozi termeiben igazi művészetnek lehetünk szemtanúi. A gondosan összeválogatott műsoron francia, olasz, német, belga és magyar filmek is helyet kaptak.
Az alábbi filmeket tekinthetik meg az érdeklődők
- 13:45 – Sarkvidéki varázslat
- 15:30 – A feltámasztott Notre-Dame
- 15:45 – Elfajult nyaralás
- 17:15 – Csendes barát
- 17:30 – A fény
- 18:00 – Szenvedélyes nők
- 20:00 – Szicíliai levelek
- 20:30 – Hiszünk nektek
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Két csapatnak sem volt elég a 2–0-s előny a pontszerzéshez
Negyedszázados barátság: a Szegedi Vízmű újabb állatot fogadott örökbe a Vadasparkban