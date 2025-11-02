50 perce
A Délvidéki Ház nagyszabású eseménynek ad otthont, újabb fotókiállítás Szegeden
A Kárpát-medence Intézet által életre hívott Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás november 6-án, a Délvidéki Házban. Újabb nagyszabású fotókiállítás Szegeden.
A város kulturális élete folyamatosan bővül, újabb különleges tárlattal gazdagodik Szeged. A Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság fotóművészeinek munkásságába nyerhetünk bepillantást. November 6-án, este 18 órakor nyílik meg a fotókiállítás Szegeden.
Félszáz tagot számlál a MKFT, alkotásaikból nyílik fotókiállítás Szegeden
Az immár ötven tagot számláló Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság szervezett keretek között egyesíti és lehetőségeihez mérten támogatja a Kárpát-medencében élő és tevékenykedő magyar, amatőr és hivatásos fotográfusokat.
Céljuk, hogy népszerűsítsék a fotóművészetet, oktassák a fényképészeti ismereteket, és a magyar nemzeti értékek művészi megörökítésére hívják fel a figyelmet.
A kiállítás több állomást követően Szegedre látogat
A tárlat az UNESCO által elismert Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség égisze alatt valósul meg. A „Kárpát-medencei nézőpontok” című kiállítás Nagyváradon, Szarvason és Kassán is bemutatkozott már.
A hamarosan nyíló szegedi tárlaton Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről, Partiumból, Kárpátaljáról és Magyarországról érkező fotóművészek munkái lesznek láthatók – többek között Barát Attila, Hős Norbert, Morvay Szabó Edina és Moldován Mihály alkotásaiban gyönyörködhetünk majd.
Gondosan válogatott képek szerepelnek a tárlatban
A 89 képből válogatott kiállítást Tóth István fotóművész, a nagyváradi Euro Foto Art Egyesület elnöke, a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság alelnöke nyitja meg Thurzó Sándor József brácsaművész közreműködésével.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Elveszett egy cica, ahogy a kis gazdi keresi, annál cukibb levelet biztosan nem olvasott senki!
Ez nem személyes használatra volt! Közel húszezer szál cigarettát találtak az autójukban
Szegedi hírek
- Ezért ne dőlj be a bolti és mobil fűtőtesteknek – nem minden esetben gazdaságosak
- Elhagyatottnak tűnik, mégis van benne élet – ki lakhat az újszegedi Maros-part titokzatos nyaralójában?
- Az ingatlan-átadás buktatói – mit tegyél, ha az előző tulaj nem költözik ki?
- Tesla-fejlesztés Szegeden: új Supercharger jöhet a Rókusi Tesco parkolójába
- Miért novemberben emlékezünk elhunyt szeretteinkre? Régi hagyományok nyomában