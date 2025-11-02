november 2., vasárnap

A Délvidéki Ház nagyszabású eseménynek ad otthont, újabb fotókiállítás Szegeden

A Kárpát-medence Intézet által életre hívott Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás november 6-án, a Délvidéki Házban. Újabb nagyszabású fotókiállítás Szegeden.

Kis Zoltán

A város kulturális élete folyamatosan bővül, újabb különleges tárlattal gazdagodik Szeged. A Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság fotóművészeinek munkásságába nyerhetünk bepillantást. November 6-án, este 18 órakor nyílik meg a fotókiállítás Szegeden.

fotókiállítás Szegeden
Újabb különleges tárlattal gazdagodik a város, fotókiállítás nyílik Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Félszáz tagot számlál a MKFT, alkotásaikból nyílik fotókiállítás Szegeden 

Az immár ötven tagot számláló Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság szervezett keretek között egyesíti és lehetőségeihez mérten támogatja a Kárpát-medencében élő és tevékenykedő magyar, amatőr és hivatásos fotográfusokat.

Céljuk, hogy népszerűsítsék a fotóművészetet, oktassák a fényképészeti ismereteket, és a magyar nemzeti értékek művészi megörökítésére hívják fel a figyelmet.

A kiállítás több állomást követően Szegedre látogat

A tárlat az UNESCO által elismert Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség égisze alatt valósul meg. A „Kárpát-medencei nézőpontok” című kiállítás Nagyváradon, Szarvason és Kassán is bemutatkozott már.

A hamarosan nyíló szegedi tárlaton Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről, Partiumból, Kárpátaljáról és Magyarországról érkező fotóművészek munkái lesznek láthatók – többek között Barát Attila, Hős Norbert, Morvay Szabó Edina és Moldován Mihály alkotásaiban gyönyörködhetünk majd.

Gondosan válogatott képek szerepelnek a tárlatban 

A 89 képből válogatott kiállítást Tóth István fotóművész, a nagyváradi Euro Foto Art Egyesület elnöke, a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság alelnöke nyitja meg Thurzó Sándor József brácsaművész közreműködésével. 

