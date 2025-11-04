48 perce
Lélegzetelállító pillanatok a Klauzál téren, itt a Magyar Sajtófotó Kiállítás! – galériával
Szegedre érkezett a Magyar Sajtófotó Kiállítás. A Klauzál téren december közepéig lesz látható.
A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya idén is megszervezte a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amely a 2024-ben készült legérdekesebb magyar sajtófotók seregszemléje. A pályázat 16 kategóriájának díjaira 282 fotográfus, 2566 pályaművel, összesen 7438 képpel pályázott. Ebből a képanyagból válogat a 43. alkalommal megrendezett Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely kedden este Szegedre érkezett. Az IH Rendezvényközpont szervezésében december 12-ig lesznek láthatók a Klauzál téren hazánk legjobb sajtófotósainak képei. Több mint 20 tablón többszáz felvétel kapott helyet, melyekről jövő héten a kiállítás kurátora, Bánkuti András is beszél majd egy ingyenes tárlatvezetésen. A képek között megtalálhatjuk az ópusztaszeri Máté Bence sorozatát is, melyen egy szalakóta és egy kuvik oduért vívott harcát örökítette meg.
A Magyar Sajtófotó Kiállítás Szegedre hozta 2024 legjobb képeit
December közepén sem köszön el egyébként vármegyénktől a kiállítás, akkor ugyanis Sándoralvára költözik majd át.
Magyar Sajtófotó Kiállítás SzegedenFotók: Török János
Szegedi hírek
