A hét eleje is remek programokkal van teli, rengeteg kültéri és kulturális lehetőség

Programok
Csongrád
Közélet
A Csemegi Károly Könyvtárban
- november 6-án 17 óra: A kínai nagy faltól Bali templomaiig – Nagy Péter utazó, idegenvezető előadása.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A nagyszínházban
- 19 óra: Minden ember halandó.
A bábszínházban
- 19 óra: A Patkányfogó Projekt – felnőtt bábelőadás.
Közélet
A Délvidék Házban
- november 6-án 18 óra: Kárpát-medencei nézőpontok – a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak alkotásaiból nyílik fotókiállítás.
Koncert, buli
Az IH Rendezvényközpontban
- 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
A REÖK-ben
- november 23-áig: Az Édentől keletre – Papageorgiu Andrea festőművész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 10 és 14 óra: Pinokkió.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Apajon, a Harmincas-csatorna észlelő helynél
- november 8-án 9 óra: Őszi túra az Apaji-halastavakon.
- Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot
Tatárszentgyörgyön, a Vitéz-sor északi végén, ahol a földút kezdődik
november 8-án 9 óra: Őszi lombszíneződés a Peszéri-erdőben. Jelentkezni online jegy vásárlásával lehet.
