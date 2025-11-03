november 3., hétfő

Programok Csongrád-Csanádban

2 órája

A hét eleje is remek programokkal van teli, rengeteg kültéri és kulturális lehetőség

Összegyűjtöttük a térség legjobb programjait. Kulturális programok sokasága közül választhatnak olvasóink.

Delmagyar.hu

Izgalmas a kulturális programok kínálata Csongrád-Csanád vármegyében. Ez vár a Délmagyar olvasóira a következő napokban.

programok
Programok sokasága várja a vármegyében élőket. Illusztráció: Shutterstock

Programok

Csongrád

Közélet

A Csemegi Károly Könyvtárban

  • november 6-án 17 óra: A kínai nagy faltól Bali templomaiig – Nagy Péter utazó, idegenvezető előadása.

Vásárhely

Kiállítás

Az Alföldi Galériában

  • december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.

Szeged

Színház

A nagyszínházban

  • 19 óra: Minden ember halandó.

A bábszínházban

  • 19 óra: A Patkányfogó Projekt – felnőtt bábelőadás.

Közélet

A Délvidék Házban

  • november 6-án 18 óra: Kárpát-medencei nézőpontok – a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak alkotásaiból nyílik fotókiállítás.

Koncert, buli

Az IH Rendezvényközpontban

  • 19 óra: beck@grecsó: szeretet vessző béke – lemezünnep.

Kiállítás

A Somogyi-könyvtárban

  • november 3-áig: Karikó Teréz – kiállítás.
  • november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
  • november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
  • november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.

A REÖK-ben

  • november 23-áig: Az Édentől keletre – Papageorgiu Andrea festőművész kiállítása.

A Fekete Házban

  • december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.

A Dorozsmai Fiókkönyvtárban

  • november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.

A Móra Ferenc Múzeumban

  • január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
  • állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.

A Vár és Kőtárban

  • állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.

Szentes

Színház

A Tóth József Színház és Vigadóban

  • 10 és 14 óra: Pinokkió.

Zsombó

Kiállítás

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban

  • november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.

Túra, séta

Apajon, a Harmincas-csatorna észlelő helynél

  • november 8-án 9 óra: Őszi túra az Apaji-halastavakon.
  Jelentkezés: kizárólag online módon, a Jelentkezni szeretnék gombra kattintva és kitöltve az űrlapot 

Tatárszentgyörgyön, a Vitéz-sor északi végén, ahol a földút kezdődik

november 8-án 9 óra: Őszi lombszíneződés a Peszéri-erdőben. Jelentkezni online jegy vásárlásával lehet.

