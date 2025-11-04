Ezekről a szuper programokról nem érdemes lemaradni

Programok Csongrád-Csanádban
Programok
Csongrád
Közélet
A Művelődési Központ és Városi Galériában
- November 8-án 18.30 óra: Őszi Újbor Mustra.
- Belépőjegy: 1500 Ft. Pohárjegy: 1000 Ft (visszaváltható). További információ: 06-63/483-414.
Vásárhely
Kiállítás
Az Alföldi Galériában
- december 7-éig: 71. Vásárhelyi Őszi Tárlat.
Szeged
Színház
A kisszínházban
- 19 óra: Oltalomkeresők.
Közélet
A Somogyi-könyvtárban
- 17 óra: Író-olvasó találkozó Géczi Jánossal és kiállítás az alkotó első képverseiből.
Koncert, buli
A Dóm téren
- 19.30 óra: Koncert az 1956-os szabadságharc leverésének emléknapja alkalmából.
Kiállítás
A Somogyi-könyvtárban
- november 5-éig: A régi Szeged krónikására emlékezve – Cserzy Mihály születésének 160., halálának 100. évfordulójára emlékezünk.
- november 12-éig: 150 éve született Klebelsberg Kuno – kiállítás.
- november 12-éig: Egyiptomi feltárások, rejtélyek – kiállítás.
A REÖK-ben
- november 23-áig: Az Édentől keletre – Papageorgiu Andrea festőművész kiállítása.
A Fekete Házban
- december 31-éig: Ecsettel írt történelem – Madarász Viktor és lánya Adeline művészete.
A Dorozsmai Fiókkönyvtárban
- november 6-áig: Wenckheim hagyatékok Magyarországon II. rész – fotókiállítás.
A Móra Ferenc Múzeumban
- január 10-éig: A jégkori ember – kiállítás.
- állandó kiállítás: Folyónk és földje, Móra Rengeteg – A zöld Móra, Kilátó terasz a múzeum tetején.
A Vár és Kőtárban
- állandó kiállítás: Utazz a múltba – Szeged építészeti emlékei az udvaron.
Szentes
Színház
A Tóth József Színház és Vigadóban
- 10 és 14 óra: Pinokkió.
Közélet
A Vigadó szalonban
- 17 óra: Szentesi Szalon.
Zsombó
Kiállítás
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban
- november 30-áig: Lélekkarcolatok – Szécsi Valéria festőművész kiállítása.
Túra, séta
Fülöpházán, a Naprózsa Ház és Erdei Iskola parkolójától
- november 8-án 9.30 óra: 10.000 lépés a buckákban. Jelentkezni kizárólag online jegy vásárlásával: https://knp.jegy.hu/program/10000-lepes-a-buckakban-183796/1353525
Kunpeszéren, az Erdei oktatóközponttól
- november 8-án 9 óra: Önkéntes nap a Peszéri-erdőben.
- Ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött: https://www.knp.hu/hu/programok/onkentes-nap-a-peszeri-erdoben-780
